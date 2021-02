Todo indica que el viento ha cambiado para el Betis

Colgado del larguero y pidiendo agónicamente la hora, así terminó el Betis un partido en el que pudo salir goleado, pero que ganó gracias a un golazo de Borja Iglesias. Tres puntos que valen su peso en platino para perseguir más altas cotas de las que perseguía antes de que empezase este 2021. El viento le ha cambiado al Betis, que ha pasado a ganar aun jugando tan rematadamente mal como jugó anoche ante un aguerrido y desacertado Osasuna.

Estábamos ante un partido que traía impreso el sellito de asequible y resulta que casi antes de romper a sudar ya ha podido Osasuna batir dos veces a Joel, lo que no logra por el acierto del controvertido portero verdiblanco. Ante un Osasuna que le añade a sus limitaciones un rosario de ausencias, el Betis toca y toca como si no hubiese porterías. El centro del campo lo ganan los navarros a base de correr y poco más, mientras Calleri pone en más de un aprieto a la zaga.

Es la versión mala del Betis y eso hace que al descanso se llegue con muy malas vibraciones. El portero rival sólo es apurado en un remate de Loren a la madera, pero el gran problema es que la conexión Canales-Fekir no aparece, que Joaquín anda pegado a la banda y sin protagonismo, que Rodri no sale de algún caracoleo que otro y que si no hubiera sido por Joel, aquello estaría muy complicado. Y tras el intermedio, otra vez Joel a escena para un revival del primer tiempo.

Todo parecía como antes, pero la entrada de Carvalho, Tello y Borja Iglesias va a dar sus frutos. Surgen raptos de calidad, Tello hace que el guardameta rival trabaje y luego asiste a Iglesias para que éste revalide su actuación de Copa ante la Real con otro golazo en la portería sur de Heliópolis. A partir de ahí trata el Betis de atesorar lo conseguido, que ha sido un potosí en comparación con sus méritos y al final llega tentándose la ropa y con la buena nueva de que el viento cambió.