Iñigo Pérez: "Pellegrini es un buen técnico que se adapta a sus jugadores y al rival"

Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, declaró en la previa del partido frente al Betis que sería "justo tratar" a los entrenadores "igual" que a los jugadores y aseguró que "habría que bajar la contundencia" con la que se les sanciona.

El entrenador se refirió así a la sanción de siete partidos impuesta al argentino Matías Almeyda, técnico del Sevilla, tras su expulsión y posterior discusión con Iosu Galech durante el partido con el Alavés. "Con los entrenadores la contundencia y las sanciones son desmedidas. No sé qué ocurrió con él y respeto al estamento arbitral, pero habría que bajar la contundencia con la que se sanciona a los entrenadores. Sería justo tratarles igual que a los jugadores respecto a las sanciones", confesó en la rueda de prensa ofrecida este viernes.

El Rayo Vallecano llega al partido contra el Betis reforzado anímicamente tras ganar la pasada jornada al Atlético de Madrid (3-0) y frenar una mala racha de resultados que le había metido en descenso. "Estamos bien, con otra energía. Ganar te propulsa y debemos aprovechar la inercia en un campo difícil. La victoria del otro día nos ayuda mucho para afrontar este", dijo el entrenador del Rayo que se refirió a Manuel Pellegrini definiéndolo como "un técnico bueno, porque es capaz de adaptarse a sus jugadores y a su rival pero cualquiera de los protagonistas lo pondrán difícil". "Debemos exponernos contra ellos", declaró el preparador navarro, que cumple dos años al frente del Rayo tras su llegada en febrero de 2024. "Cuando uno habla de su marcha es que se ha ido hace semanas. No es el caso, no toca. He disfrutado las derrotas y las victorias y para mí es un placer entrenar al Rayo. Es una deuda emocional constante", señaló.

El navarro habló sobre el exilio a Las Rozas, donde se están entrenando los últimos días debido a que su campo de la ciudad deportiva no está apto para jugar. "No debemos aislarnos de lo que sucede alrededor. Es bueno que nos empapemos de cuál es la situación deportiva, social o institucional y a partir de ahí dialogar. Entrenar en un campo en condiciones ayuda a que se entrene mejor y la rueda se desliza a una dinámica positiva. Los jugadores se evaden un poco de esos problemas estructurales que tenemos", comentó.

Pérez no quiso profundizar sobre el aplazamiento del partido frente al Real Oviedo debido al estado del césped del Estadio de Vallecas, en el que tampoco se jugó el derbi contra el Atlético de Madrid; el conjunto asturiano sigue reclamando en los despachos los tres puntos. "Hablo de lo que sé. Si la justicia dice que se merecen los tres puntos, lo tendremos que aceptar. Entrenamos en Vallecas en la previa y no se podía ni caminar. Al día siguiente se nos comunica la suspensión y ni fuimos. La semana siguiente me pareció apto para jugar pero si a ti te avisan horas antes, el Rayo hubiera actuado como el Oviedo. Por eso mostramos empatía. A nosotros nos queda esperar. Yo sólo puedo hablar de lo que viví. Los aficionados fueron los grandes agraviados", subrayó.

Uno de los protagonistas de la victoria de la pasada jornada frente al Atlético fue Fran Pérez, que fue titular, marcó un gol y no está inscrito para esta segunda parte de eliminatorias de la Liga Conferencia. "Es difícil explicarles a los jugadores el relato de que quien juega bien debe seguir jugando al día siguiente. Creo en un equipo coral. Venimos hablando de deficiencias que tenemos como club y no podemos limitarnos a doce o catorce jugadores", manifestó. "He tomado decisiones que desde fuera no son entendibles. A veces acierto y a veces me equivoco. No merma mi confianza en él, aunque no esté en la lista de 'Conference'. No creo en titulares y suplentes y seguiré con esta idea", concluyó.