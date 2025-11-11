Joaquín, tras ser nombrado consejero del Betis: "El consejo es el alma de este club y ahí puedo aportar"

El Betis ha anunciado el nombramiento de Joaquín como nuevo miembro del consejo de administración, un movimiento que consolida la presencia del ex capitán en la estructura interna del club. El portuense, leyenda viva del beticismo, ha expresado su felicidad y compromiso, en los medios oficiales del club heliopolitano, tras asumir este nuevo rol.

"Es una ilusión y un orgullo. Primero porque, como bien sabe todo el mundo, el Betis es mi vida. Aquí me he hecho como futbolista, aquí me he criado, aquí he cumplido muchos sueños y éste es un paso más dentro de esta etapa como consejero", afirmó.

El ex jugador verdiblanco destacó además que, pese a su incorporación al consejo, seguirá ligado a la parcela deportiva, donde considera que puede aportar más valor: "Aunque sea nuevo consejero, no voy a dejar de hacer mi trabajo, que es seguir ligado a la parcela deportiva, donde creo que más puedo aportar".

Adaptación y evolución dentro del club

Desde su retirada en 2023, Joaquín ha estado vinculado al área técnica, colaborando estrechamente con Manu Fajardo en la dirección deportiva. Su nombramiento supone un paso más en su proceso de integración institucional. "Desde que me retiré, he ido acoplándome al club con mi nuevo trabajo, siempre en la dirección técnica, al lado de Manu Fajardo. Hablando con Ángel (Haro) y Josemi (López Catalán), vimos que era una oportunidad bonita para dar un paso al frente y estar en el consejo, donde también se toman decisiones importantes y donde creo que puedo aportar. Es un sitio que representa el alma de este club", explicó.

Compromiso con el crecimiento del Betis

El nuevo consejero bético destacó el momento de crecimiento deportivo e institucional que atraviesa la entidad verdiblanca y su deseo de contribuir a mantener esa línea de progreso. "El Betis crece cada año a pasos agigantados, en lo institucional y en lo deportivo. Este club es muy grande por todo lo que significa: por su afición, por lo que traspasa y por lo que representa. Cada día somos más ambiciosos para seguir creciendo, y eso nos hace estar a la altura de lo que es este club", señaló.

Con esta incorporación, el Betis refuerza su identidad y apuesta por mantener cerca de su núcleo directivo a una de las figuras más queridas y representativas de su historia reciente.