Las letras pequeñas del pulso entre béticos y valencianistas

A Árbitro: 15 años lleva en el fútbol profesional el canario Hernández Hernández, que afronta su primera final de Copa. A su inexperiencia se une que ni béticos ni valencianistas celebran su designación: han perdido sobre el 40% de los partidos que les ha pitado. Y al partido, de alto voltaje, ya le pelará los cables Bordalás.

B Bryan: La nota morbosa que jamás debe faltar, como la guindilla a las gambas al ajillo, proviene del ADN sevillista del extremo barbateño.

C Césped: Aseguran que el pasto nuevo de La Cartuja nada tiene que ver con el que tanta polvareda levantó en la parada Eurocopa. Encima, estas lluvias de primavera lo suavizarán aún más para felicidad de Pellegrini.

D Dibujo: Las zagas de cinco son duras de roer para este Betis. El último ejemplo se vio el pasado martes ante el Elche. Y el Valencia tratará de ser el siguiente.

E Estrategia: Las finales suelen ser partidos cerrados por la responsabilidad, que agarrota las piernas, y por el miedo a pasar a la historia por un error fatídico. El balón parado se hace vía preferente y ahí ambos técnicos han mostrado catálogo.

F Fan zone: El gran Ximo Bayo será uno de los artistas que actuará en la Fan Zone del Valencia en el Parque del Alamillo, que empezará a latir a las once de la mañana. Los béticos tienen una Fan City, toda Sevilla, aunque la grey se quiere hacer notar en la Alameda. En algunos grupos de whatsapp opinan que quedar a las diez de la mañana es demasiado tarde: beban con moderación, que la final es a las diez de la noche.

G Guedes: Sevilla se le ha dado enorme, en Heliópolis o en Nervión, y este año ha recuperado su nivelazo. Si el Betis lo sujeta, tendrá aún más cara de campeón.

H Héroes del 77: Muchos acudirán al estadio para que los jugadores actuales tengan presente la épica de las trece barras. Otros, como los añorados Sebastián Alabanda y Rogelio Sosa, estarán en la memoria colectiva. Y supondrá un plus, claro que sí.

I Iglesias, Borja: Cada vez tiene más pinta de anacoreta, pero lejos de tener una vida contemplativa, esta temporada se funde en abrazos con todo bético, en el campo o la calle. Clave con sus goles al Rayo.

J Joaquín: Porta el 17. Y 17 años hace que el Betis no juega una final. No cabría más justicia poética si se convierte en el primer bético con dos títulos en su palmarés. Se barrunta que va a frotar la lámpara antes de alzar la Copa.

K Kilómetros: El Betis ha jugado diez partidos más que el Valencia esta temporada, los de la Europa League. Pero también su plantilla es más profunda y Pellegrini ha rotado con habilidad.

L Lopera: El Betis de la hora es un club moderno, que va solidificando sus estructuras para ir acorde a su dimensión social. Pero le falta lo que logró en aquella época de gestión más controvertida, tocar plata. Hoy aspira a cerrar el círculo.

M Marrullería: De la templanza del Betis para no caer en las provocaciones y brusquedades dependerá en buena medida su suerte.

N Novatos: El Betis juega con el aire de Sevilla a favor y seguramente con algunos miles de aficionados más que el Valencia, pero el grueso de su plantilla no tiene experiencia en finales. El Valencia ganó una hace tres años.

Ñ Baño: En cambio, los heliopolitanos le dieron un repaso a los levantinos en el Villamarín esta Liga (4-1).

O Objetos: Recuerde que no puede introducir en el estadio paraguas, carteles de más de 2 metros por 1,5, palos de banderas, bombos (incluido Manolo), megáfonos. Ni bengalas ni pirotecnia: los del Valencia la explotarán fuera.

P Pellegrini: El club se ha plegado a las maneras ganadoras del chileno, que maneja los tiempos con sabiduría. En la final será el más sereno.

Q Quince: Los puntos que el Betis le saca en la tabla de la Liga al Valencia. Un dato futil hasta para los apostantes, que ven a los verdiblancos como favoritos, pero por poco.

R Rey: Felipe VI disfrutará de una gran final ya desde el himno, que sonará por los cuatro costados. Más incómodo estará Luis Rubiales.

S Sevilla: Que la final se juegue en tu casa supone un estímulo especial y una ventaja. Pero también una presión que cada vez lleva más el término maracanazo a los titulares. Y encima el Valencia ha ganado dos Copas y una Liga aquí.

T Títulos: El peso específico de los clubes, su grandeza, también juega de algún modo en las finales. Es un intangible que flota.

U Unidad B: Parte del secreto de este Betis es la aportación de los que no son titulares habituales. Y con cinco cambios que pueden ser seis si hay prórroga, más.

V VAR: De Burgos Bengoetxea es árbitro que se suele fijar en los escudos.

W William Carvalho: El imprevisible centrocampista portugués es un verso muy suelto. Y en las finales, este carácter especial cotiza alto.

X Al empate: El Valencia no se va a desesperar por que el partido discurra bien cerradito, trabado. Y el Betis debe prepararse mentalmente para ese escenario si de da: esto es, no perder la paciencia y ser fiel a su estilo aunque no llegue el gol. Incluso en esa fase donde la sangre llega ya menos al cerebro, llamada prórroga.

Y Yunque: Si el Valencia no quiere la pelota y se fía a su contra, el Betis debe ser un martillo duro y constante. Tener la pelota es el mejor modo de defender. Y no tenerla, el modo más directo de sufrir.

Z Zurdos: Cómo iban a faltar Canales y Fekir. Llevan semanas a medio gas. Pero si hoy recuperan su nivel, al Betis se el abrirá el cielo.