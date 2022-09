La extraña llamada que están recibiendo los béticos desde Italia

Durante los últimos días, muchos béticos son los que están recibiendo una llamada procedente de Italia. Para ser más concretos, las llamadas son realizadas desde Arona, Piamonte (Italia) y el número es el +3903221935423. La están recibiendo tanto socios, como antiguos socios o personas que nunca han sido socias del Real Betis pero sí son béticos.

En la misma llamada se solicitan datos personales y en ocasiones se dirigen a la persona que coge el teléfono por su nombre de pila. Desde el mismo club han señalado que "no ha existido ni brecha, ni robo, ni cesión de los datos que tienen que ver con el club y que las bases de datos están securizadas y parceladas, por lo que no coinciden todos en la misma bolsa". Por el momento es toda la información que ha dado el club respecto a estas misteriosas llamadas.

Desde el mismo Real Betis se ha asegurado que ni siquiera los departamentos del club que trabajan con los datos de los socios y accionistas, no tienen acceso directo a las bases con las que cuenta el club.

Desde las redes sociales y a través de los grupos de WhatsApp se están haciendo eco de esta situación y se están compartiendo mensajes para avisar a las distintas personas que puedan recibir esta llamada, de que es una llamada fraudulenta.

Hola @RealBetis y @RealBetisOAB. Yo también he recibido la llamada de Italia. No puedo afirmar que se ha hackeado vuestra BBDD…PERO¿No es raro que la gente que NO es socia del Betis no reporte estas llamadas?Esto es serio. En vez de negar la realidad, hay que actuar. pic.twitter.com/MtHxZT5owG