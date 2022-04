Está en el ADN del Real Betis Balompié eso de caerse en lo más llano para que su parroquia se lleve un sofocón. Aunque Pellegrini se llevó desde que volvió de San Sebastián focalizándolo todo en la visita del Elche, ese fantasma que tantas veces se le apareció a los béticos cuando menos lo esperaban hizo acto de presencia y el Betis se queda sin entrar en Territorio Champions y con el cúmulo de dudas que acarrea todo maracanazo.

Y es que esta derrota tan inesperada tiene mucho de maracanazo. Nadie dudaba del triunfo bético por mucho que Pellegrini golpeara a diario con lo de aparcar la final y pensar sólo en el partido inmediato. De hecho, el chileno apenas rotó de cara a ese acontecimiento del sábado. De su equipo tipo sólo prescindió de Álex Moreno, de Guido y de Borja Iglesias, pues el cambio de portero ha sido moneda de uso común a lo largo y ancho de la temporada.

¿Y por qué un partido de pronóstico tan favorable se tuerce? Pues poco a poco, amigo, ya que se empieza por no pisar a fondo el acelerador pensando que la breva puede caer sin apenas agitar el árbol y se acaba atropellando la razón y todos los nervios a flor de piel. El primer tiempo prácticamente lo regala, aunque Badía se apura en un par de ocasiones y cuando en la segunda parte se empieza a mirar el crono, las entendederas se embotan y el rival se viene arriba.

Y como en un cruel sarcasmo, cuando el empate suena a pesadilla ocurre lo peor, que una sola ocasión de gol va a valerle al Elche para hacerse con todo el botín. Y la pregunta en estas vísperas de mariposas en la barriga es si esta derrota puede influir en la psique del equipo de cara al sábado. Lo lógico es que la moral no aumente, pero del fracaso pueden sacarse enseñanzas y la cita de anoche dejó un puñado para desear que no haya mal que por bien no venga.