La manta de Pellegrini abriga arriba

El Betis se ha instalado ya en la zona europea, donde todos los que respiran en verdiblanco esperan que acabe allá por mayo, pero no fue un partido equilibrado, macizo, el que cuajó el equipo que tan bien maneja Manuel Pellegrini. A pesar de los dos golpes seguidos al mentón del Rayo Vallecano con los derechazos de Álex Moreno (inopinado) y Juanmi (más habitual), los heliopolitanos nunca se sintieron seguros en su repliegue ante la descarada formación que con tanta solvencia está rindiendo en su retorno a Primera.

Andoni Iraola ordena que ni un paso atrás. Incluso poco después de que Álvaro García hiciera el 2-2, quitó al capitán Trejo de la mediapunta para jugar con dos delanteros, con Falcao junto a Nteka.

En las constantes subidas de los laterales izquierdos de uno y otro, Álex Moreno y Fran García, se reflejó el espíritu ofensivo de ambos equipos. Y al final, pesó más el ataque bético, el que se ha abierto hueco en la azotea de la Liga por su numerosa acumulación de piezas, que el rayista. Álex Moreno lo encauzó, luego lo torció y finalmente lo corrigió.

La archisabida teoría de la manta dice hoy que el Betis se abriga más arriba, por su espíritu ofensivo –hasta siete piezas ante el Rayo– que atrás. Y por ahora, le vale para ganar a equipos que no están llamados a luchar por objetivos tan nobles como el suyo. Ahora le llega un tramo con otras exigencias.

Defensa

El Betis, ante equipos que llegan al Villamarín convencidos de que un empate es un enorme tesoro, deja a Guido cerca de los centrales. Y los demás jugadores de campo, hasta siete, juegan a rienda suelta. Bellerín y Álex Moreno volvieron a actuar a menudo como extremos ayer, Rodri y Juanmi salían de la cal, el primero para pulular entre líneas, armar el juego o asistir (a Álex Moreno en el 1-0), el segundo para aprovechar los movimientos de Willian José o Fekir y aparecer al remate (en el 2-0, diagonal que vio Canales).El problema de esos riesgos es que Guido necesita de más ayudas en el repliegue, en el retorno de los de arriba. Estuvo atento a ayudar sobre todo a Bellerín, pero Pellegrini tardó en detectarlo y Guardado entró tarde.

Ataque

Esa línea de sumar numerosas piezas ofensivas y atacar con verticalidad y los justos toques está trazada desde hace tiempo y los resultados la legitiman, aunque ante el Rayo no mantuvo el Betis la intensidad de otras veces. Tuvo ese arreón de los dos goles y la ocasión de Rodri, pero el Rayo tuvo más el balón de lo que podía esperar. Canales, Fekir y Willian José no tuvieron tanto balón en las zonas interiores. Y si Rodri volvió a demostrar que su resistencia física es aún corta, Lainez no lo mejoró luego.

Virtudes

Su arsenal ofensivo decide.

Talón de Aquiles

Le cuesta en el repliegue.