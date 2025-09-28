Las mejores fotos del Betis - Osasuna

El Betis se hace fuerte en La Cartuja sumando su segundo triunfo consecutivo, tras ganar a la Real Sociedad la pasada jornada, con su victoria ante el Osasuna (cuatro derrotas ya a domicilio) por 2-0 en un partido en el que no pasó apuros tras el 2-0 con el que acabó el primer tiempo.
