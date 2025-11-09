SUCESOS
Cucho Hernández canta el gol que adelantaba al Betis ante el Valencia.
Cucho Hernández canta el gol que adelantaba al Betis ante el Valencia. / Kai Försterling | Efe

Las mejores fotos del Valencia-Betis

Los verdiblancos se tienen que conformar con un empate en Mestalla después de adelantarse con un gol de Cucho Hernández

Empate en Mestalla en un partido eléctrico (1-1)

Luis Rioja frustró este domingo la victoria del Betis en Mestalla con su gol en el minuto 82 para igualar el gol del Cucho Hernández y sacar al Valencia del descenso justo antes del parón de selecciones.

