SUCESOS
Muere un hombre en un tiroteo en Dos Hermanas
Antony y Ruibal celebran el gol del empate del Betis.
Antony y Ruibal celebran el gol del empate del Betis. / Andreu Esteban | Efe

Las mejores fotos del Villarreal-Betis

El Villarreal-Betis, final: Antony, al rescate con dos golazos (2-2)

El Betis capturó un punto de un tremendo valor gracias al gol final de Antony que servía para igualar (2-2) un marcador que se había puesto muy favorable para el Villarreal. Pero el brasileño apareció con dos excelentes tantos para el empate.

