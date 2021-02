El mensaje de ambición de Pellegrini

Con la confianza que otorgan los buenos resultados, pero sin euforias ni triunfalismos. Así encara Manuel Pellegrini el duelo copero entre el Betis y el Athletic y así se lo ha transmitido a sus jugadores, de los que quiere máxima concentración para seguir avanzando en el torneo.

"Sería lo ideal llegar los más arriba posible, pero no estamos pensando en las semis, la mente está muy centrada en que mañana jugamos ante un rival difícil. Tenemos que jugar un muy buen partido para ser aspirante. Cada trofeo es bonito ganarlo, hay que tener una mente con ambición de ganar algo, de jugar finales, eso va enriqueciendo la carrera de cada jugador", indicó el técnico, que no quiso dar pistas sobre el once cuando lo cuestionaron sobre una posible titularidad de Borja Iglesias: "Siempre trato de hacer la mejor formación para iniciar, luego con los cambios puedes tener variantes. La única manera de seguir en los dos campeonatos es contar con todo el plantel, es imposible tener un solo once. Los resultados han sido convenientes distribuyendo minutos, ya decidiremos mañana el mejor once para comenzar. (Borja) está citado y tiene las mismas posibilidades que el resto".

Sobre el rival, Pellegrini sí espera un duelo diferente al de la Liga. "Siempre es importante aprender, en las derrotas o en las victorias. Son partidos distintos, las actuaciones individuales son distintas, lo que pasó tres meses atrás no vale", comentó el preparador, que sí destacó a Marcelino: "No es bueno comparar, decidió cambiar de entrenador y la respuesta está en los resultados que ha conseguido. Logró derrotar a dos importantes rivales en la Supercopa, Real Madrid y Barcelona, ahora viene de perder con el Barcelona en la Liga, pero le ha dado el sello que le da a sus equipos. No tengo la estadística de cómo fue cuando nos hemos enfrentado –tres victorias para cada uno y un empate–, no he jugado yo contra él sino los equipos".

"Nunca dejamos de lado la Liga, ni pensamos que la Copa era la única posibilidad. Los equipos siempre pasan momentos bajos, pero hay la opción de recuperarse. Empezamos bien, tuvimos una baja a finales de octubre y noviembre, reaccionamos en diciembre, que fue normal en los resultados, y mejoramos en enero. Ahora nos embarcamos en la lucha de pelear por Europa. Es una ilusión que vamos a mantener hasta el final", indicó Pellegrini sobre la trayectoria del equipo, en la que tampoco influye lo que haga el Sevilla: "La motivación que tenemos como equipo e institución es llegar a semifinales. Es una información que el Sevilla ya está en semifinales, pero no tiene relación con el objetivo ni la ambición nuestras".