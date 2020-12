De la movilidad y el criterio de Rodri a la candidez de Miranda

Dentro del muy discreto tono colectivo del Betis en Granada, Rodri ofreció un punto de luz con su desparpajo, movilidad y criterio. Miranda, otro joven que pide paso, pecó de candidez y cierta blandura en el cierre de la banda izquierda, pero con su planta, sus ganas y sus centros, deja claro que será un jugador útil esta temporada a medida que va cogiendo cochura. Sanabria y Bartra, en cambio, decepcionaron de nuevo.

Rodri

Por movilidad, visión de juego y pase se postula como un habitual. Vista la trayectoria irregular de gente llamada a ser muy protagonista, como Guardado, Rodri se está postulando como una solución para dotar de más dinamismo a un centro del campo que no suele carburar, entre otras cosas porque William Carvalho tampoco termina de soltar amarras como hace con la selección portuguesa. El chaval de la cantera repitió ante el Granada la movilidad, hiperactividad y despliegue del jueves en Murcia. Partió de la izquierda, pero su instinto y su hambre lo llevaron a pulular por zonas interiores con criterio y pase. Le faltaron respuestas a los lados.

Miranda

Su buena planta y ganas de triunfar suplen su falta de cochura para cerrar. No tuvo buen compañero de viaje en la banda con el delantero colombiano Luis Suárez, al que Diego Martínez desplazó al costado, pero Miranda no se arrugó y le puso toda la intensidad del mundo para no dejarse ganar las peleas. Como su planta no es ninguna broma, acabó en pie, incluso marcándole las distancias a Jorge Molina en un pique. Arriba, de más a menos.

Sanabria

En el meollo del juego, aparece menos que Loren. Pellegrini sigue teniendo al paraguayo como su ariete favorito, pero éste no termina de darle la razón sobre la hierba. El partido pudo ser otro si cuela el cabezazo cruzado en el primer ataque bético, pero cuando el partido se metió en harina apareció a cuentagotas arriba e incluso muy impreciso en controles y toques.

Bartra

Parecía que volvía a su mejor nivel, pero... Un viejo rockero como Roberto Soldado, que sabe latín, le buscó las vueltas al zaguero catalán hasta encontrárselas. Cuando parecía que Bartra estaba recuperando su mejor nivel, el de sus primeros meses de verdiblanco, de nuevo da un inoportunísimo paso atrás con el que tembló todo el andamiaje verdiblanco.