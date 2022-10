El muro verdiblanco

"Es como cuando uno ve una película por segunda vez", decía Manuel Pellegrini sobre la expulsión de Pezzella en Valladolid, en alusión a la producida una semana antes en Vigo por parte de Luiz Felipe. Sin embargo, esta vez en Pucela el marcador no se había movido y el Betis ofreció de nuevo su mejor versión en defensa para amarrar un punto haciendo bueno aquello de que cuando no se puede ganar al menos no hay que perder.

No es algo nuevo en el conjunto verdiblanco, que es el tercer equipo menos goleado de LaLiga con cinco tantos encajados, igualado con el Athletic, sólo por detrás del Barcelona (1) y el Villarreal (3). "Todos defienden y todos atacan", ha llegado a argumentar esta temporada el técnico chileno sobre la ‘nueva’ actitud defensiva que ha imprimido a su equipo, consciente de que desde la retaguardia se consiguen los éxitos. En la primera campaña con Pellegrini los heliopolitanos recibieron 50 dianas. El pasado curso, 40. Y el técnico tiene claro que para pelear por la Champions todavía debe rebajar más esa cifra. "Ningún equipo se mete en Liga de Campeones recibiendo 40 goles. Hay que encajar menos de uno por partido", dijo el preparador bético.

Esta campaña ya son cuatro los partidos en los que en el campeonato liguero Rui Silva, titular en la competición, no ha visto entrar ningún balón en su portería. Y en los once encuentros disputados, contando los de Liga Europa, sólo dos equipos le han hecho más de un gol: el Real Madrid y el Ludogorets.

Y eso que en la liga ha tenido que remar contracorriente en varias ocasiones. Ha sufrido tres expulsiones en ocho jornadas. Sólo el Osasuna, con cuatro, lo supera en este apartado, aunque los sevillanos han jugado más tiempo en inferioridad numérica. Contra el Osasuna fue expulsado Pezzella por primera vez en el minuto 73. El equipo iba ganando ya por 1-0 y supo aguantar el marcador. En Vigo quien vio la tarjeta roja fue Luiz Felipe cuando el marcador ya reflejaba un 1-0 en contra. Así acabó el choque, pese a que el cuadro andaluz estuvo en inferioridad numérica desde el minuto 20. Y este domingo en Pucela repitió Pezzella, expulsado en el minuto 35 con 0-0, resultado final. En total, contando los minutos de prolongación, el Betis acumula ya 171 minutos jugando con un futbolistas menos en el campo en los que no ha recibido gol. En la pasada temporada completa el cuadro hispalense jugó en inferioridad numérica 170 minutos, sólo superado por el Valencia.

El Osasuna, pese a recibir cuatro expulsiones, dos ante el Valencia esta jornada, suma mucho menos tiempo: Chimy Ávila vio la tarjeta roja con el Getafe en el minuto 43; David García, ante el Real Madrid, en el 78; y el pasado viernes, con el Valencia, Unai García en el 69 y Rubén Peña, en el minuto 96.

Pero el alarde defensivo del Betis no es cuestión sólo de dar un paso atrás cuando le han expulsado a un jugador. Esta temporada ha protagonizado ya varios ejercicios de esfuerzo colectivo para aguantar un resultado como hizo ante el Villarreal (1-0) en el Benito Villamarín, con el Girona (2-1), con remontada incluida, en Mallorca o en Roma, por ejemplo.

En cualquier caso, es necesario que esas tempranas expulsiones de los centrales no se repitan demasiado, ya que condicionan los encuentros. "Parece que hasta que no nos dan el primer empujón el equipo no reacciona y eso hay que mejorarlo", dijo Ruibal tras el último encuentro. Con un futbolista menos en el campo el resultado no se movió de lo que reflejaba en el momento de la expulsión en ninguna de las tres ocasiones, lo que refleja cómo condiciona en el estilo agresivo de ataque y vertical del Betis contar con un jugador menos sobre el césped. El muro verdiblanco funciona, pero se resiente su efectividad en el otro área, a pesar de que disfrutó de ocasiones para marcar tanto al Celta y al Valladolid. Pero la frescura de piernas no es la misma al tener que correr más y cubrir mayores espacios.