Más información Audio: Setién se arrepiente de su desplante a la afición del Betis

Quique Setién es un entrenador feliz. El Betis se identifica plenamente con la idea de juego del técnico cántabro, que defiende ese fútbol de posesión en una entrevista con Diario de Sevilla, en la que también analiza otras cuestiones como sus elecciones para cada alineación. No quiere controversias Setién, que asegura disponer de todos los datos para justificar ante el vestuario esa toma de decisiones. Francis, Tello, Barragán, Joaquín... El técnico repasa nombres propios y la situación de su equipo tras dos victorias consecutivas que lo han aupado a la zona alta de la clasificación.

"Hemos mejorado mucho nuestra capacidad defensiva, pero creo que la capacidad para hacer daño arriba sigue parecida", asegura Setién en la entrevista, en la que también afirma una de las claves de su fútbol: "El concepto de medio defensivo no lo contemplo, el músculo no me vale si no hay calidad con el balón. Si por donde más veces pasa el balón no tienes a los mejores jugadores, ese juego fluido que hacemos se va a perder".

"Yo no voy a cambiar ni porque esté en el Betis, en Las Palmas, en el Lugo o en cualquier otro, porque yo no me guío por esas cosas. Yo me he ganado un derecho y un respeto haciendo lo que yo hago, lo que yo siento y lo que yo quiero transmitir a mis futbolistas", ha aseverado Setién, en una extensa entrevista.