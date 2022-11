El parón, ¿un bálsamo para el Betis?

Lamentable imagen la que está dando el Betis en su gira por el Cono Sur. Si el club bético, como vigente campeón de Copa, fue enviado por LaLiga para propalar su imagen, lo que está realizando el equipo bético en dicha excursión no puede ser menos beneficioso para la competición nuestra. Nueve goles en contra y ninguno a favor en dos partidos es para abominar ipso facto del experimento, rehacer la valija y venirse a casa.

¿Ha terminado esa especie de luna de miel que se vivía en el universo bético desde la llegada de Pellegrini? Pensemos en que esto, junto a lo de Valencia y el rosario de expulsiones, es un catarro que ha de sanar en la vuelta del equipo a la competición. Y todavía hemos de beber el cáliz que puede ser el nuevo partido con Colo Colo en Viña del Mar. Por cierto, Viña del Mar fue escenario para la selección española en aquel Mundial chileno de 1962 y no trae buen recuerdo.

Este partido de mañana tiene un montón de veneno en sus entrañas, ya que el primer asalto fue ciertamente desagradable por la intensidad que exhibieron los andinos y que dejó un puñado de cuentas pendientes. Ya en Concepción hubo de retirarse Canales víctima de una entrada tan alevosa como impune a juicio del colegiado local. Así como cuando Felipe II achacó a los elementos el fracaso de la Armada Invencible, Pellegrini ponía cara de decir si lo sé no vengo.

Pero vayamos a lo que vamos, a esa pregunta que inquieta al bético sobre si se acabó el almíbar y vuelve el acíbar. Personalmente y siempre que no le debiliten el equipo, creo que al Betis le viene bien el parón para un reseteo beneficioso. Con las importantes ausencias que pueblan la enfermería, el parón debe tener efectos salvíficos, pero siempre y cuando no se quiera salvar la situación volviendo a un equipo como aquellos de no hace tanto que ganaba tan pocos partidos.