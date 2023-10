Un partido sin el mínimo punto de acidez

FLOTABAN más dudas en la atmósfera bética de las que el equipo desprendía sobre la hierba, por mucho que aflorasen grietas atrás. Por eso la goleada al equipo que tuvo que alinear Baraja, con sólo 13 jugadores de la primera plantilla en la citación, no puede ser más oportuna para que la grey verdiblanca se convenza de que, como no se cansa de repetir Manuel Pellegrini, el equipo no se ha desviado del plan.

El “decíamos ayer” que recitó con su pausada batuta en la mano William Carvalho en la segunda parte vino a recordar al bético más escéptico que su formación jugó las primeras jornadas sin poder pulsar ese DRS de la Fórmula 1 que encarnan dos futbolistas diferenciales, como son el medio portugués y Nabil Fekir. Ayer, pulsó el botón a medias el luso con su magisterio y cuando el francés retorne, que lo hará, a buen seguro que los heliopolitanos toman otro impulso sobre la hierba.

Los amargos empates ante el Cádiz y el Granada, que prolongaron la racha sin victorias a cuatro partidos, toda una extrañeza en el Betis de Pellegrini, hicieron que el equipo saltara con un plus de agresividad a la hierba. Con la voracidad que expresaron Assane Diao y Marc Roca en las magníficas fotografías de mi compañero Antonio Pizarro cuando el potente cachorro hizo el primer gol y lo celebró en la esquina con el medio catalán.

Roca, por cierto, le dio un conveniente giro de tuerca al mecano de Pellegrini al escalonar su posición con Guido y aparecer en el balcón del área. Por poco hace otro gol tras su testarazo.

Se juntó que el Betis tenía ganas de reivindicar lo buen equipo que es, con que enfrente se encontró al Valencia menos ácido que se recuerda. Si aquel equipo de Ayala, Albelda o el propio Baraja se acercaba al cero en la escala de PH de rabiosamente ácido que era, el visitante que saltó ayer a la hierba del Villamarín era un saco de naranjas tontas, de esas que vienen envueltas en papel de seda. Y los defensas béticos disfrutaron ese dulzor.