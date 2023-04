No hay peor sordo que quien no quiere oír

CREO que sobraba esa afirmación del presidente bético en la euforia de una caseta de Feria. Dijo Ángel Haro que no entrar en Champions nunca debería ser considerado como un fracaso y pienso que ese pensamiento en voz alta es una obviedad. ¿Cómo va a ser un fracaso quedarse fuera del primer torneo continental? Sólo basta con mirar las circunstancias para ver que no llegar a ese premio gordo es lo más lógico que darse pueda.

Un club que está un poco más arriba del ecuador presupuestario debe ser considerado como rayano en el milagro si consigue ese premio. Y si ya es una hazaña haber estado todo el curso viendo que el sueño podría realizarse, la situación actual no debe extrañar a nadie en su sano juicio. Un club asfixiado por el fair play financiero ya es extraño que esté donde está y sin que haya abandonado nunca la posibilidad de jugar en Europa por tercer año consecutivo.

Aparte ese cinturón económico que, por ejemplo, le impidió inscribir a todo el plantel a su debido tiempo y que para el tramo final se encuentra con la lesión de Fekir y la surrealista situación de Canales, llorar por quedarse sin Champions no tiene sentido. Sin los dos buques insignias del equipo y ese mascarón de proa que es Borja Iglesias en depresión goleadora, bastante meritorio es seguir en la zona VIP de la tabla, conque dejemos los llantos para otro momento.

Por encima de otros con mejores recursos presupuestarios y sin que le sobrepase ni un solo inferior, la temporada que está realizando de la mano de Pellegrini es notable ya pase lo que pase. Y de matrícula de honor si la cosa acaba de podio. No sé si hace bien Haro recordando obviedades de ese tenor, pero es que no hay peor sordo que el que no quiere oír y, desgraciadamente, son demasiados los sordos que pueblan el universo Betis y no todos son sordos involuntarios.