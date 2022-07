Una pretemporada más determinante que nunca

El Betis trabaja en su stage de pretemporada en Austria alejado de la ola de calor que sufre Sevilla y ajeno a los movimientos de un mercado que espera que caiga la primera ficha de dominó para que se den los movimientos en cadena. Manuel Pellegrini tiene experiencia de sobra y no se va a poner nervioso porque, de pronto, el nombre de Fekir se relacione con grandes clubes de Europa o porque los fichajes y las necesarias salidas, no sólo para equilibrar cuentas sino también para liberar fichas que permita inscribir a los nuevos, no se produzcan.

Esto no ha hecho más que empezar y hasta el 30 de agosto queda mucho tiempo para que pasen cosas. Es por ello que el técnico chileno se aísla en la concentración de Schladming, primera parada en una preparación diseñada para el cuadro heliopolitano llegue al inicio liguero, allá por el 15 de agosto, frente al Elche en las mejores condiciones físicas posibles.

Y es que ante una campaña atípica en cuanto al calendario por la disputa del Mundial de Qatar, la pretemporada se antoja fundamental y Canales ya apuntó en una entrevista con los medios del club una de las claves de este curso. Ya durante sus vacaciones estuvo trabajando por su cuenta "arrancando progresivamente para empezar el campeonato a buen ritmo", con la idea de "estar los tres primeros meses de competición, antes del parón por el Mundial, al mejor nivel posible".

"Hay que llegar con buen ritmo para estar los tres primeros meses al mejor nivel posible"

Cabe recordar que LaLiga parará el 10 de noviembre, apenas 11 días antes del inicio del torneo mundialista, de forma que desde mediados de agosto hasta ese momento se jugarán 14 jornadas de liga y los seis encuentros de la fase de grupos de la Europa League. Volverá la liga a finales de diciembre y la competición continental ya a principio de año. La política de rotaciones de Pellegrini a la que los futbolistas ya se han acostumbrado en estos años atrás puede beneficiar a un Betis que tiene la idea de tomar impulso en la Liga en ese primer tramo de competición.

De momento, el grupo trabaja en tierras austriacas a la espera de que se incorporen los cuatro futbolistas que faltan por unirse a sus compañeros y que lo harán el próximo lunes, cuando tras disfrutar del domingo de descanso, los entrenamientos regresarán a la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Allí estarán ya Luiz Felipe, el último fichaje bético, Lainez, Rui Silva y, presumiblemente, William Carvalho, que sigue en la rampa de salida aunque el Betis no encuentra comprador que acepte las condiciones que impone para su venta.