49 días sin Betis, demasiado tiempo

49 días han transcurrido desde el último partido del Betis en el Campeonato Nacional de Liga, demasiado tiempo para todos los que sienten la pasión verdiblanca, que están ya deseando ver a los suyos en una versión seria y no en esos bolos invernales que apenas sirven para nada que no sea coger algo el ritmo de la competición. El equipo de Pellegrini, del dios Manuel, dejó la competición frente al Valencia con una derrota dolorosa por 3-0 y ahora recobra el pulso competitivo contra otro de los rivales que se mueven por su misma zona clasificatoria, el igualmente histórico Athletic Club radicado en Bilbao.

Los datos objetivos no engañan en este sentido. Los rojiblancos aparecen en la cuarta plaza de la clasificación de la Liga Santander mientras que el Betis es sexto. Pero ambos equipos suman el mismo número de puntos, como el Atlético de Madrid, un total de 24 y sólo el goal average general provoca que el Athletic se fuera al parón por arriba.

Todo está, por tanto, de lo más igualado y el segundo partido liguero que se juega en España después del inoportuno parón por el Mundial no puede llegar más cargado de atractivos futbolísticos. Dos equipos que aspiran, con muchos fundamentos, a ocupar una de las plazas para disputar la próxima Liga de Campeones, aunque la Liga apenas está en su primer tercio después de que no haya habido fútbol doméstico durante casi dos meses.

Debut Félix Garreta es el gran candidato a acompañar a Luiz Felipe en el centro de la zaga

Ésa es precisamente la principal de las incógnitas a resolver en un campeonato tan raro por una circunstancia que jamás se había dado a lo largo de la historia: que hubiera una especie de verano futbolístico cuando todo estaba comenzando a arrancar en los diferentes campeonatos nacionales. ¿Cómo afectará todo esto a la preparación de los equipos? ¿Será positivo o negativo? Lo que nos interesa por estos lares es que el Betis recobre rápido el ritmo competitivo al que había acostumbrado a los suyos antes de ese parón.

Los béticos, salvo las dos últimas jornadas en el derbi contra el Sevilla y en la goleada encajada frente al Valencia, se habían convertido en una de las alternativas más sólidas para pelear por las plazas de arriba del campeonato. Ni siquiera las ausencias durante muchas jornadas de Juanmi, uno de los principales goleadores, y también de Fekir o Luiz Felipe, que han estado muchas semanas de baja con diferentes problemas musculares, rebajaron su nivel. Esto, que también afectó a Joaquín, en las últimas jornadas antes de que el fútbol se parase, no detuvo el ritmo de una escuadra verdiblanca que se ha mostrado bastante sólida. Lo ha hecho con un fútbol algo diferente al curso anterior, tal vez con menos vértigo arriba y con mucha más seguridad atrás.

Ése puede ser un problema precisamente en este retorno del fútbol contra el Athletic. Los heliopolitanos han acumulado los inconvenientes en la zona central de su defensa. Aunque Luiz Felipe reaparecerá después de la lesión muscular que sufriera en el Benito Villamarín contra el Atlético de Madrid, todas las bajas han llegado precisamente en ese sitio tan específico. Víctor Ruiz se lesionó muscularmente en el amistoso contra el Inter y se ha podido recuperar, pero ahora padece un proceso febril posiblemente por gripe, lo que provoca un verdadero destrozo entre los defensas centrales.

Preparación El Betis no ha estado bien en los partidos amistosos, pero el fútbol de verdad no tiene nada que ver: es otra cosa

Ya se conocía que Édgar no podría jugar en la reanudación del torneo por la doble tarjeta amarilla, y consiguiente expulsión, que viera en la despedida contra el Valencia. A esto se sumaba que Pezzella se entretenía con Argentina en ganar el Mundial y, por tanto, ha tenido, junto a Guido Rodríguez, las vacaciones más tarde y tampoco podrán estar ninguno de los dos.

¿La solución si finalmente no puede estar Víctor Ruiz en el once, sí en la lista de convocados? Como siempre, a Pellegrini no le tiembla el pulso a la hora de mirar hacia el filial. Félix Garreta, un joven central nacido el 21 de abril de 2004, apenas 18 años, en la localidad catalana de Palau de Plegamans, un pequeño pueblo de la comarca del Vallés Occidental a unos 32 kilómetros de Barcelona, lleva ya bastante tiempo entrenando a las órdenes del técnico chileno y debe ser el titular junto a Luiz Felipe. El rubio zaguero ha corroborado en el Betis Deportivo el buen rendimiento que mostró la pasada campaña en el equipo de División de Honor.

Félix Garreta, que ha tenido los últimos amistosos para ir fogueándose con los miembros del primer equipo, formará con Luiz Felipe una pareja completamente inédita dentro de la temporada, algo lógico desde el mismo momento en el que será el debut del catalán. Pellegrini ha utilizado numerosas combinaciones entre los cuatro centrales que tiene en su plantilla, pues ha ido juntando de diferentes formas a Pezzella, Luiz Felipe, los teóricos titulares, con Édgar y Víctor Ruiz. Ahora será una nueva.

Peligro La velocidad del Athletic arriba es un peligro siempre y más con las numerosas ausencias en la pareja de centrales

Pero el Betis con Pellegrini no se caracteriza por lamentarse por quienes no están, simplemente trata de resolver los problemas con quienes sí pueden integrar el once. En ese sentido, también está la incógnita de conocer si Juanmi ya está en las condiciones físicas adecuadas para ser titular contra este Athletic que había evidenciado antes del parón que con Ernesto Valverde al frente ha subido muchos puntos su nivel.

Los vascos se caracterizan por un fútbol rapidísimo de mediocampo hacia arriba, sobre todo por lo que generan los hermanos Williams, mundialistas con Ghana y con España, pero ahora habrá que ver cuál es el nivel con el que reanudan la competición. Las noticias desde Bilbao indican que prácticamente todos los futbolistas, incluido aquel Muniain que provocó a Fekir al tocarle su barba, están a disposición de Valverde y por ello se puede barruntar un duelo de lo más interesante. 49 días sin fútbol oficial para el Betis en invierno, demasiado tiempo para los béticos y hoy, en plena Navidad, se anuncia una fiesta en un duelo en los puestos de la pelea por la Liga de Campeones.