90 minutos para pensar sólo en fútbol

En pleno verano, cuando muchos todavía no han podido hacer las maletas para disfrutar de unas merecidas vacaciones, el balón ya rueda por los campos de España. Atrás quedaron esos arranques ligueros en septiembre, coincidiendo la vuelta al fútbol casi con la vuelta al cole. Pero la maquinaria de hacer dinero en la que se ha convertido el fútbol no puede parar y el Betis debuta un 13 de agosto a más de 30 grados (algunos lo hicieron antes con más temperatura incluso) visitando al Villarreal (19:30), sobre el papel un rival directo en la lucha por los puestos europeos en la que Manuel Pellegrini quiere meter a su equipo por cuarta campaña consecutiva.

Un equipo por hacer, según indicó el propio técnico, ya que a pesar de las ocho altas, siete sin contar a Collado, cedido en Arabia, todavía faltan retoques, especialmente en la zona de creación. Y no lo dice el técnico por decir, sino que la falta de gol en la pretemporada ha sido fiel reflejo de la continuidad, si cabe más acentuada, de un problema que el Betis ya evidenció el pasado curso especialmente desde la lesión de un jugador capital en ataque como Fekir. Sin el francés, fuera todavía por dos o tres meses más, y sin William Carvalho, lesionado en el sóleo, el conjunto verdiblanco se presenta en Castellón con Marc Roca, Isco y Ayoze, además de Chadi Riad, en una lista de la que se han caído Marc Bartra y Bellerín por los recurrentes problemas económicos de la entidad heliopolitana, que le impide, de momento, inscribir a todos los refuerzos.

Juanmi no viaja al estar ultimándose su pase inmediato al fútbol árabe con un traspaso o una cesión

De esta forma, con estas piezas la duda en el equipo que Pellegrini dispondrá en La Cerámica se disipan. El sistema del técnico es inamovible, pero las caras cambian y en esa búsqueda de generar fútbol es clave saber cómo reemplaza a Fekir, Willam Carvalho o la salida de Canales. Para eso deberían estar Rodri o Isco. Uno u otro, ya que es difícil que de salida estén juntos, mientras que Marc Roca debería ser el acompañante de Guido Rodríguez en el doble pivote, por delante de Guardado, para dar salida al equipo y aprovechar su buen desplazamiento de balón. En la banda derecha Luiz Henrique debe dar por su lado la profundidad que faltará en el otro, ya que Ayoze, futbolista capital para el técnico, viene más por dentro para que Miranda suba por el carril cuando el rival lo deje.

Porque enfrente tendrá el Betis un equipo poderoso que ha vendido este verano por más de 100 millones (37 por Nicolas Jackson, 33 de Pau Torres y 20 de Chukwueze) y apenas ha invertido algo más de 12 millones en Sorloth. Denis Suárez, Comesaña y Brereton han llegado libres, además del cedido Gabbia, para apuntalar un equipo que, como el Betis, no ha firmado grandes resultados en la pretemporada y afronta el estreno liguero con algunas dudas.

Quique Setién contará con las bajas por lesión de Coquelin y Yéremy Pino, a las que se puede sumar la ausencia del central Raúl Albiol, ya recuperado, pero sin ritmo de partidos. Sin embargo, los Parejo, Trigueros, Álex Baena o Gerard Moreno siguen conformando un conjunto peligroso en ataque al que no hay que dejar espacios ni tiempo para pensar, ya que de la nada es capaz de hacer un gol y este Betis está demostrando que le cuesta marcar. Eso sí, no ha estado fino el Villarreal atrás en este periodo de preparación y eso es lo que más incógnita genera en el submarino y algo de lo que el cuadro sevillano, a poco que tenga acierto, puede sacar provecho. Sólo ganó uno de los siete amistosos disputados, al débil Altach austriaco, recibió seis goles del St. Gallen en su primer bolo veraniego hace un mes y en la última prueba cayó por 4-0 frente al Newcastle hace una semana, ya con un once muy reconocible sobre el césped.

Esas dudas en la retaguardia son las que los verdiblancos deben explotar yendo al ataque como en los dos primeros años del Betis de Pellegrini. Es lo que echa de menos el aficionado, ese ataque total que enamoró a propios y extraños.