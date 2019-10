Matar o morir. No le queda otra al Betis de Rubi que volver del Nuevo Los Cármenes con la victoria bajo el brazo. Cualquier otra cosa que no sean los tres puntos supondría un auténtico drama en el seno del club helipolitano.

Se la juega el Betis ante el Granada y, por tanto, también Rubi, que en territorio nazarí afronta quizás su última bala para mantener el cargo. Su idea de fútbol no termina de cuajar en la plantilla y el tren de la Liga se dispone a cruzar ya el primer tercio de trayecto. Distancia, en muchos casos, más que suficiente para ver algunos ápices de luz en el túnel en el que está inmerso el equipo verdiblanco, con un potencial mucho mayor del que dictamina su puesto actual en la clasificación.

Las plazas de descenso deben quedar en el olvido y ser un mal recuerdo a final de la temporada. Aunque es conocida esa frase de lo que mal empieza... En este sentido, la fuerte inversión realizada por la comisión deportiva durante el verano, en el que pusieron a disposición del entrenador de Vilasar de Mar una plantilla, con sus evidentes lagunas, pero confeccionada para pelear por los puestos de Europa, requiere de resultados positivos a corto plazo para saciar el hambre de alegrías de una afición un tanto cansada y hastiada con tanta medianía.

Con el fin de iniciar un despegue hacia la zona alta de la clasificación, será interesante ver la respuesta de Rubi a la situación. Ya anunció en la rueda de prensa previa del enfrentamiento ante el Granada que tenía en mente un plan para tal fin. Y el cambio de sistema es una de las variables que maneja el preparador para el enfrentamiento de este mediodía en el Nuevo Los Cármenes. La posibilidad de una defensa de tres centrales para intentar aportar algo más de solidez a la zaga, con unos carrileros de largo recorrido como Álex Moreno y Emerson por los lados, cobra fuerza.

Probaturas, sin gaseosa, para intentar salvar la cabeza ante uno de los equipos que más ha sorprendido durante este inicio de competición. El Granada se ha convertido, por méritos propios, en la revelación de estas primeras nueve jornadas de Liga. ¿Por qué? Además de demostrar una solidez encomiable, propia de un entrenador con un sello propio como Diego Martínez, ha logrado victorias de prestigio ante equipos como Barcelona (2-0) o Celta (0-2), lo que los coloca en los puestos nobles de la clasificación. Actualmente, en tercer lugar.

Intentar mantener este momento de forma, sobre todo en el Nuevo Los Cármenes, será el principal objetivo del equipo nazarí, que buscará ante el Betis la sexta victoria de la temporada. Los rojiblancos se han mostrado firmes en su campo esta temporada. De hecho, en Zaidín-Vergeles, barrio donde se sitúa el estadio nazarí, apenas se han escapado puntos. Sólo una victoria han cedido los de Diego Martínez. Fue frente al Sevilla (0-1), en la segunda jornada de Liga. Desde entonces, sólo han sumado victorias los locales. Tres, concretamente, enlazan los granadistas. La salvación, o algo más si son capaces de mantener el ritmo, pasa por la solidez en casa y por arañar algún premio cuando sea posible lejos.

De puestos de Liga de Campeones a los de descenso. En esos lares anda este Betis sumido en su particular y cíclica crisis. En esta ocasión, con Rubi en el banquillo. Bien haría el equipo bético en volver con un buen resultado de territorio granadista para apaciguar unas alarmas que suenan con más fuerza cada semana. El crédito del técnico, a pesar de las muestras de apoyo tanto públicas como privadas, estaría en entredicho si el equipo no comienza a sumar de tres en tres. Y lo peor no es el camino trazado, es el que queda. Porque después del Granada, el miércoles espera el Celta en el Benito Villamarín y, el próximo sábado, el Real Madrid en la capital. Habrá que ver si Rubi, si el Betis no vence hoy, termina la semana en el banquillo.