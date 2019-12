Tenía el deber de fortalecer sus filas el Betis en este mercado invernal. Y no ha tardado en dar el primer paso. Al mediodía de la jornada de ayer se abrió paso en el Aeropuerto de San Pablo el barcelonista Carles Aleñá, que jugará con la casaca verdiblanca hasta que concluya esta temporada. El canterano azulgrana no ocultó sus ganas de aportar al equipo de Rubi. “Estoy muy feliz de llegar a este club. Espero hacer grandes cosas y que vayamos para arriba”, dijo a varios medios pocos minutos después de aterrizar en Sevilla.

Al haber agilizado su llegada a la capital andaluza, el jugador natural de Mataró estará ya a disposición de su nuevo entrenador esta mañana, cuando la plantilla bética regresa a los entrenamientos. Aleñá sólo ha jugado 170 minutos en esta Liga y buscaba desde hace tiempo la oportunidad de progresar lejos del Camp Nou. Curiosamente, Valverde le dio 90 minutos en la última jornada ante el Alavés, conjunto ante el que el centrocampista podría estrenarse como verdiblanco. El Betis visita Vitoria este próximo domingo y para entonces Aleñá ya habrá cumplido una semana de trabajo junto a sus nuevos compañeros.

Las condiciones de la operación son distintas a las de otras ocasiones, pues la cesión del azulgrana no incluye la opción de adquirirlo en propiedad en un futuro. Lo cierto es que el Betis necesitaba actualizar su catálogo de centrocampistas y la llegada de Aleñá puede significar un salto de nivel instantáneo. Además de ganar fondo de armario, el Betis recibe a un jugador con facultad para hacerse un hueco en el once titular.Desde la posición de interior, el catalán exhibe –desde sus días en el Barcelona B– capacidades para pasar con precisión, conducir, dividir la atención del rival, sorprender llegando al remate desde la segunda línea o sumar en la presión que le sigue a la pérdida. No ha sido exactamente el jugador que ha echado en falta la medular bética en esta primera vuelta, pero sí será un buen complemento para Canales, Carvalho o Guardado.

Rubi, que ya persiguió la cesión de Marc Roca meses antes de contar con él en el Espanyol, en mitad de su etapa en Huesca, sí se ha salido con la suya esta vez. Pese a demostrar ser un técnico muy distinto a Setién en esta primera vuelta, en la trayectoria del de Vilasar de Mar existen precedentes que juegan en favor de Aleñá. El entrenador ha logrado sacar un buen partido de futbolistas que muestran lo mejor de sí mismos interviniendo muchas veces en el juego.

De cualquier modo, todo indica que éste no será el único refuerzo de la entidad heliopolitana en esta ventana de mercado. Tras haber cerrado a Aleñá, el Betis trabaja en la incorporación de un mediocentro de contención que pueda darle al equipo una mayor consistencia en la zona ancha. Era una pieza ya necesitada en agosto y en ausencia de ella, Rubi ha tenido que recurrir a jugadores que habitualmente se dedican a otras tareas, como Bartra o el joven Édgar.

De acertar en esa firma va a depender en buena medida el que los béticos puedan remontar puestos y meterse de lleno en la pelea por Europa. Si finalmente se concreta ese movimiento, sumado a la recuperación de William Carvalho y al aporte del propio Aleñá, Rubi debería tener menos dolores de cabeza en la segunda vuelta del campeonato liguero. En la cúpula del club también contemplan la idea de firmar a un extremo si surgiese la oportunidad, pero la prioridad está en la zona ancha.

Sea como sea, con la incorporación de Aleñá, al que pocos esperaban antes de enero, el Betis ha conseguido quitarse rápido una parte del trabajo que tenía para este invierno. Desde hoy, Rubi tratará de sacar lo mejor del futbolista culé. Pese a haber generado mucha expectación en el barcelonismo durante su etapa en el filial azulgrana, Aleñá no ha disfrutado de continuidad en ningún tramo de la era de Ernesto Valverde en el banquillo del Camp Nou.