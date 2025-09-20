De la pujanza de Abde al "animal" Amrabat que libera a todos
Los dos futbolistas de la selección marroquí fueron muy protagonistas tanto en la suma como en la resta en el segundo triunfo bético
La crónica del Betis-Real Sociedad
Fin de semana alegre para todos los béticos gracias al convincente triunfo de los suyos contra la Real Sociedad. Pellegrini ya tiene a todas las piezas a su disposición, salvo Isco, claro está, y el Betis se pareció muchísimo más al que quieren todos los béticos.
Abde | Un verdadero peligro tanto por la banda como por dentro
Aramburu salió dispuesto a echarlo del partido a base de trompazos, pero no sólo no se arrugó sino que fue creciendo en el partido hasta convertirse en el mejor futbolista del Betis. El extremo marroquí entró una y otra vez y se mereció que le adjudicaran el gol del 2-1. Además, estrelló dos balones en la madera y le dio un pase en bandeja a Pablo García al final.
Amrabat | Permite que Pellegrini tenga a cinco atacando
Es un especialista, "un verdadero animal", en palabras de Fornals, y eso le va a permitir a Pellegrini jugar como a él le gusta, con un solo medio centro defensivo y cuatro centrocampistas por delante, incluidos los dos extremos, dedicados más a atacar que a defender. Tiene fuerza, colocación en el campo y le da el balón a los verdiblancos.
Antony | Tiró buenas diagonales, pero aún le falta físico
Había mucha expectación por verlo de nuevo en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja en lugar de en el Benito Villamarín, con la camiseta verdiblanca y el brasileño dejó algunas muestras de su excelsa calidad, aunque le faltó físico. Sobre todo en tres excelentes diagonales que no llegó a rematar.
Fornals | En su sitio preferido genera muchas cosas arriba
Con Amrabat en el campo jugó en su posición preferida, ya que estuvo mucho más tiempo como interior que ayudando al neerlandés en la faceta defensiva. En esa zona saca provecho de su clarividencia y también de su llegada a la zona de remate. Espectacular el golpeo con el interior en el 3-1.
