La realidad del Betis

En el Betis ya nadie esconde la inquietud existente por la situación deportiva del equipo. "Estamos a ocho puntos del descenso y eso nos tiene muy preocupados", admitió ayer Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva, que tampoco garantizó la continuidad de Rubi más allá del duelo del domingo ante el Real Madrid. "Actuaremos en relación a cada jornada. En el Betis no hay nadie imprescindible", indicó el canario en Canal Sur Radio, donde relató la realidad de este Betis, cuyo proyecto para este año no ha funcionado.

El propio Alexis acudió ayer a la ciudad deportiva para dialogar tanto con Rubi –el canario ha sido siempre el más cercano al entrenador– como con algunos jugadores. "Hay que hacer ver la necesidad y la urgencia de revertir esta situación. Tenemos que dar toques de atención para que todos estemos alertas, el Betis tiene que estar más arriba", comentó el propio Alexis sobre su presencia en el vestuario.

Sobre Rubi "No te puede decir lo que va a pasar en el futuro; de cara a este partido el cuerpo técnico es el más capacitado"

Como ha venido informando este periódico, el futuro de Rubi pende de un hilo. Una victoria del Mallorca la pasada jornada, que hubiera colocado el descenso a cinco puntos, hubiera precipitado los acontecimientos, ante el temor existente de meterse de lleno en la pelea por la salvación. Para esta jornada, el club bético aguardará al rendimiento del equipo ante el Real Madrid y también a los resultados del resto de conjuntos implicados en el descenso para volver a tomar una decisión sobre el entrenador.

Mensaje "De la marcha deportiva del club todos tenemos responsabilidad; lo fácil es poner el tiro en una parte"

"El Betis nunca está en un plan de inacción. Tenemos reuniones y decidimos las situaciones semana tras semana. Con el partido que tenemos en las puertas, contra el líder, decidimos que la persona que más conoce nuestra plantilla, el que conoce las situaciones de los jugadores, es el cuerpo técnico que tenemos actualmente", aseguró Alexis para reforzar la figura del entrenador, al que también descargó de parte de las culpas: "De la marcha deportiva del club todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, el cuerpo técnico, los jugadores y el área deportiva. A veces lo fácil es apuntar y poner el tiro sobre una parte. El fútbol es más complejo y la responsabilidad debe ser de todos".

"No te puedo decir lo que va a pasar en el futuro. De cara a este partido el cuerpo técnico es el más capacitado para plantarle cara al Real Madrid. Semana a semana valoramos la situación. Ojalá demos una buena imagen y saquemos un buen resultado", apuntó Alexis sobre la continuidad de Rubi. "La realidad de la tabla es la que es. A nosotros en el club nos preocupa todo. Queremos dejar al Betis en la posición más alta, pero ahora estás a ocho puntos del límite del descenso. Eso nos tiene muy preocupados y ocupados para alejarnos de ahí lo antes posible y acabar el año lo más arriba. Todo lo que pase después de este partido te lo podré contestar después de cómo salgan las cosas este fin de semana. En el Real Betis Balompié no hay nadie imprescindible, los resultado en el fútbol son los que marcan las pautas. Me preocupa la situación en la tabla, y claro que me pongo a mirar el Mallorca-Getafe del otro día", indicó el canario.

Sobre la temporada del Betis, Alexis tampoco puso paños calientes. "Yendo el 14, evidentemente no está saliendo el campeonato que habíamos pensado. Cuando confeccionamos la plantilla se decía que era la mejor plantilla de la historia, con jugadores increíbles… Luego llega la realidad del día a día, y el Betis no está cumpliendo la línea que todos pensábamos. Nuestro objetivo era luchar por estar en Europa y ahora estamos a una distancia bastante importante. Quedan 12 partidos, queremos que se peleen con la máxima intensidad y quedar lo más arriba posible, porque, además, a medida que quedas mejor clasificado tienes más premios", comentó Alexis, que también entiende el enfado del aficionado en el Benito Villamarín: "El bético tiene que estar disgustado, pero también debe saber que en el club todos lo estamos".

El asunto Serra

La sombra de Serra Ferrer continúa sobre el Betis y Alexis también se pronunció sobre la salida del balear. "Con Lorenzo he vivido grandísimas experiencias, hemos pasado dificultades, porque en el mundo del fútbol también pasa esto. Sobre su salida suceden unos acontecimientos, que las partes son las que pueden saber las verdades de esa situación. En el mundo del fútbol he visto tantas cosas… ¿Se podía haber solventado con paciencia y cabeza fría? Posiblemente. Es como un matrimonio, si eres el amigo del marido de la mujer, ¿cómo participas para arreglarlo? Tendrán que arreglarlo ellos dos. Hay matrimonios que se han separado y luego han vuelto. Las partes que intervienen son las que deben tomar decisiones. Ángel Haro o López Catalán están haciendo que el club crezca. Deportivamente, con Lorenzo hemos tenido muy buenos momentos", dijo.