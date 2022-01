¿Por qué no se refuerza el Betis en enero?

Comoquiera que hay contumaces que reconocen el progreso bético pero que continúan cuestionando la gestión en los despachos hay que aclarar una vez más que en raras ocasiones el club de las trece barras con corona real estuvo tan bien gestionado. El foco crítico ha pasado de Ángel Haro y de López Catalán a la figura del director deportivo, ese Antonio Cordón de trato aparentemente adusto, pero magníficamente eficaz.

Gente que en vez de disfrutar con el mejor fútbol de la Liga vuelve a una impostada exigencia y denuncia la no utilización de la ventana invernal para reforzar el equipo. Siempre suelen coger el rábano por según que hojas están más a mano, ignorando espuriamente la situación económica, esa situación que antes esgrimían como antesala de una quiebra técnica inasumible. Ahora se olvida torticeramente esa cuestión y denuncia la inutilidad de Antonio Cordón.

Pero es que es gente ésta que te la deja botando en el área chica y en esta ocasión no caen en que cuando se va al mercado invernal es porque antes no se ha obrado como es debido. Y que nadie vea en esto alusión alguna al vecino, ya que ahí cuentan con un director deportivo con vocación de Rey Mago que goza haciendo regalos cuesten lo que cuesten. Por lo tanto y en consecuencia de la situación que vive, en el Betis consideraron oportuno no atropellar ahora la razón.

Por supuesto que todo es mejorable y que el Real Betis Balompié no es ajeno a ello. Algún elemento que le dé solidez al entramado defensivo no estaría de más, pero como dice el refranero cada cosa a su tiempo y los nabos en Adviento. Cuando las situaciones no se hacen perentorias y la planificación va resultando correcta es mejor esperar al balance fin de curso para tocar lo que haya que tocar, que siempre será bienvenido. Sobresaliente para el señor Cordón, don Antonio.