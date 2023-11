¿A qué le sabe al Betis un empate en el derbi en Nervión?

Después del 1-1 cosechado por el Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán toca analizar no sólo el encuentro sino también el resultado. ¿A qué le sabe al conjunto verdiblanco la igualada en Nervión? La pregunta tendrá mil respuestas según quien responda, pero una cosa es evidente: técnicos, jugadores y aficionados acabaron cabreados por sacar sólo un punto con el Sevilla, claro ejemplo de que, más allá de la manida afirmación de que el equipo no sabe jugar los derbis, el viento ha virado y si hace unos pocos años no salir derrotado en la visita al eterno rival era un éxito ahora el enfado es por sumar sólo un punto.

El conjunto de Manuel Pellegrini firmó un primer tiempo en el que mereció más que el 0-0, con un juego con el que se mostró superior al contrario. Ese análisis nadie lo puede poner en tela de juicio. Locales y visitantes. Pero en el fútbol cuentan los goles y al cuadro heliopolitano le faltó efectividad. Eficacia. Puntería... "No estamos satisfechos con el empate", afirmaba Ayoze tras un choque en el Betis generó en ataque, que era algo que jornadas atrás le costaba y en ello radica la mejoría de un equipo que, pese al enfado, debe salir reforzado de empatar ante el Sevilla.

Es, seguramente, el enfoque que hace el técnico chileno, consciente de la importancia de este tipo de encuentros, especialmente tras no haber ganado ninguno de los siete derbis ligueros –se impuso en el de Copa del Rey–, cuya mira va más allá y sólo piensa en el objetivo final del curso. Ya dijo hace un tiempo que prefería perder los dos derbis de una temporada y alcanzar las metas clasificatorias y en su cabeza hace bueno el empate sumado en Nervión, frente a un club de Champions y con más presupuesto, siempre que saque adelante el próximo encuentro en casa.

Y es que pese a dejarse puntos por el camino con los empates en Granada, Getafe, con el Alavés y ahora en Nervión, adelantándose siempre, el Ingeniero siempre ha defendido que sólo echa de menos los dos puntos que se dejó en el Benito Villamarín frente al Cádiz, en un choque que pudo ganar en los minutos finales.

¿A qué sabe el empate en Nervión? Posiblemente tenga un sabor agridulce, ya que tras un primer tiempo colosal tras el descanso todo se igualó mucho más y no hay que olvidar el conjunto que estaba enfrente. Un grupo veterano con muchos derbis en las piernas ya ante un Betis que se presentó con su tercer portero, un central que la campaña pasada jugaba en Primera RFEF y otro futbolista que empezó este ejercicio en el filial verdiblanco de Segunda RFEF.

El Betis se va al parón por los compromisos de las selecciones encadenando su decimosegundo partido sin perder (tres victorias en Europa League, otra en Copa y cinco empates y tres triunfos en LaLiga) y con la sensación de haber sido mejor que su rival, algo que debe reforzar al grupo pese al 1-1 definitivo. Y, lo que es mejor, con la confirmación de que tras las dudas iniciales en la zaga después de las goleadas encajadas en Montjuïc (5-0) y San Mamés (4-2) y los problemas cara al gol, el equipo va a más en juego, rendimiento y resultados.

De los 16 goles recibidos en el campeonato liguero nueve fueron en esas dos salidas, encajando siete en los otros 11 encuentros, con Chadi Riad haciendo un máster acelerado en Primera División de la mano de Pezzella desde la lesión de Marc Bartra.

En caliente seguro que nadie en el vestuario bético estaba contento en Nervión tras las ocasiones falladas en el primer tiempo. En la segunda parte, sin embargo, cualquiera pudo acabar tirando del clásico "los partidos se deciden en detalles", cayendo el duelo de un lado u otro por la efectividad de unos y las dudas de los otros de irse al ataque tras el 0-1. En frío hay que pensar como lo hace Pellegrini, que ve cómo su equipo sumó un punto en un campo difícil y sigue creciendo con el paso de los días tras un inicio muy irregular.

¿A qué sabe empatar el derbi?, pues depende de cada uno, pero lo cierto es que salir cabreado por empatar en Nervión ya es un cambio respecto no hace muchos años.