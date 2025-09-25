Satisfacción por la reacción y el punto en el vestuario

Lo Celso, que fue cambiado en el tramo final por Fornals yéndose entre tímidos silbidos y algún aplauso, destacó la mejora tras el descanso del equipo para llevarse un punto que, en el análisis global, no es malo por el rival y tras firmar una mala primera mitad que casi le cuesta el partido.

"Dejamos una buena imagen al final. En el segundo tiempo estuvimos mejor, porque ellos tuvieron muchas ocasiones en la primera parte, pero sufrimos y aguantamos juntos para dar una buena imagen", resumió el argentino, consciente de que en los primeros 45 minutos les faltó "ganar duelos en el primer tiempo". "Cuando nos tocó sufrir lo hicimos juntos y eso nos hace más fuertes también", señaló Lo Celso, para quien en la segunda parte "fue el Betis al que se está acostumbrado a ver", aseguró ensalzando también a un rival "que es un buen equipo, con jugadores muy físicos y técnicos".

Al final del encuentro Lo Celso habló con Pestocoglou, con el que coincidió en el Tottenham. "Quedaron cosas en el aire y ya lo hablamos. Ahora le deseo lo mejor", aseguró.

Por su parte, Antony se mostró muy "feliz" por su primer gol con el Betis esta temporada, consciente de que aún debe coger el mejor tono físico. "No he hecho pretemporada con el grupo, trabajé por mi cuenta y apenas llevó dos o tres semana entrenándome con el equipo", aseguró el brasileño, para quien la clave del encuentro fue no mantener la concentración tras marcar: "Hicimos lo más difícil. Hay que estar más concentrados después de marcar", sentenció el brasileño.

También se expresó en la misma línea Fornals, para quien fue clave la rápida remontada del Forest. “El primer gol de ellos fue típico inglés, moviendo de lado a lado la pelota y entrando con muchos futbolistas y después marcaron a balón parado, pero salimos con ganas de darle la vuelta al marcador en la segunda parte y el equipo estuvo muy sólido conteniendo sus contragolpes”, analizó el jugador bético, que añadió: “En casa y fuera hay que competir lo máximo y darlo todo hasta el final. No son los tres puntos que queríamos, pero empezamos la competición sumando”. Cuestionado por Antony indicó que “tiene un desequilibrio que a cualquiera le gustaría tener en banda; es importante que coja el ritmo con el que nos deleitó la pasada temporada”, aseguró Fornals, quien desveló lo que le pidió Pellegrini: “Me ha animado a darle un punto más de intensidad al juego. Es difícil salir desde el banquillo e intenté hacer lo que me habían pedido, buscar espacios. Con Marc Roca y Cucho Hernández también el equipo tuvo ese punto de intensidad que nos faltaba”, resumió el castellonense.