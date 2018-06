Setién y la selección: "Mientras tenga contrato con el Betis no me voy a marchar"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha dejado claro en una entrevista a ElCorreo.com que su futuro pasa por seguir entrenando al cuadro verdiblanco, a pesar de ser uno de los posibles candidatos a dirigir a la selección española: "Recibí una infinidad de mensajes, pero la realidad es que no me llamaron de la Federación. Y aunque ahora igual es muy fácil decirlo, yo ya había tomado la decisión. Tenía claro que en ningún caso me iba a marchar del Betis. Tengo contrato y mientras tenga esta relación con el club no me voy a marchar".

Setién insiste en que su deseo es seguir vinculado al Betis: "Ya me quedé seis años en Lugo a pesar de que cada verano tenía la oportunidad de irme a equipos que me pagaban más. Si me llegan a llamar aquel día no me hubiera ido. Evidentemente, la selección es un orgullo y me gustaría mucho ser algún día el seleccionador, pero no era el momento. Y mientras tenga contrato en vigor con el Betis no lo será".

A Setién tampoco le preocupa mucho que pueda seguir Fernando Hierro al frente de la selección: "Ni idea, y no me preocupa demasiado. Pero sí que espero que siga, porque sería señal de que España ha hecho un buen Mundial y de que ha podido incluso ganarlo".

Setién deja claro así que su futuro pasa por seguir entrenando al Betis la próxima temporada, después de que su nombre haya estado vinculado a la selección española.