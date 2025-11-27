El Sevilla-Betis por 1 euro: así se puede aprovechar el Black Friday en el derbi

Este domingo la ciudad de Sevilla tiene una cita muy importante. La capital andaluza se vuelve a vestir con sus mejores galas para vivir una nueva edición del mejor partido del Mundo. Sevilla FC y Real Betis Balompié volverán a verse las caras en un nuevo capítulo dentro de LaLiga EA Sports, con mucha incertidumbre en algunos futbolistas debido a sus problemas físicos, con otros que ya quedan totalmente descartados como Bellerín, Pau López, Vargas, Suazo o Januzaj. Pero a los sevillanos hay una noticia que puede que le interese mucho más que incluso quiénes llegan o no al choque. ¿Cómo puedo ver el partido por un euro? Sí, un euro.

Esa es la oferta especial que ha lanzado la plataforma Movistar+ Plus, con la que cualquier aficionado puede contratar la tarifa mensual por ese precio con una duración de un mes, gracias a una oferta especial por la semana del Black Friday. Además, de este partido, podrás ver muchos más, y también series y películas.

Movistar Plus lanza el derbi por un euro / M+

Una oferta que durará sólo un mes

En el momento en el que pasen los 30 días en los que el abonado disfrutará por ese precio de todo el paquete que ofrecen en Movistar +, el precio del paquete básico vuelve a los 9,99 euros al mes.

Además, si se quiere contratar un paquete más extenso con todo el fútbol incluído, el precio al mes es de 49,99 euros.