La situación del Betis es un milagro

CON el canario Hernández en cancha y Estrada en el VAR que gane el Betis es un milagro. Apuntado también Mateu a la causa, que los verdiblancos anden situados en la parte alta roza lo milagroso, por lo que bien haría la dirigencia hacerse escuchar en el sitio adecuado. No en vano el RealBetis Balompié no es un cualquiera sino el vigente campeón de Copa, conque un poco de respeto es algo que Luis Medina debe recomendarle a su tropa.

La expulsión de Luiz Felipe es la gota que colmó el vaso. Una expulsión que no acabó ahí, sino que continuó en la redacción del acta, sibilina a más no poder. No es de recibo que el equipo que menos faltas hace sea el que padezca más expulsiones. Ocho tarjetas rojas en quince partidos es algo difícil de asimilar. Expulsiones que han ido costando puntos y que han ido descabalgando al Betis de los puestos que disfrutaba hace un par de meses con toda justicia y autoridad.

Ensañamiento inadmisible el del colegiado canario en la expulsión, cambiando sobre la marcha el color de la tarjeta y culminación a la hora de levantar acta de lo ocurrido. Sin duda alguna, ganas de hacer el mayor daño posible del mismo árbitro que dejaba al valencianista Guillamón en el campo la noche de la final. Llueve sobre mojado en este asunto de la relación del Betis con el estamento arbitral, por lo que hay que ensalzar como merece la campaña que está cuajando.

Dicen que a Hernández no se le olvida cómo el Betis protestó en aquella noche de Ponferrada y que se la tiene guardada. No creo que esa inquina habite en la cabeza de un juez que ha de ser imparcial, pero la vida demuestra que algo debe haber para que siempre que arbitre alBetis deje su huella. Y cómo remató la faena más tarde, cuando al redactar el acta hace más sangre con Luiz Felipe a la vez que obvia el comportamiento de Valverde. Lo dicho, lo del Betis es un milagro.