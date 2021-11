"Mi sueño es jugar en el Betis"

En pocas ocasiones un futbolista de Primera División declara su amor incondicional por un equipo distinto al que le paga en ese momento, pero eso es lo que ha realizado Luis Rioja, atacante del Alavés, que ha dejado claro su deseo de jugar algún día en el Betis.

"Siempre lo he dicho. Mi ilusión siempre ha sido jugar en el Betis. Es cierto que estoy en el Alavés, que me están dando una confianza terrible y ellos me han sacado del barro. Me han dado la oportunidad. MI primer año aquí fue muy malo y yo me sentía en deuda con ellos porque fueron los que confiaron en mí y me sacaron de Segunda. Creo que ahora es cuando esto respondiendo al club y a la afición. Estoy contento aquí, quiero triunfar aquí y hacer las cosas bien, pero es cierto que siempre ha sido un sueño jugar en el Betis. Cada vez me siento más confianza", dijo en una entrevista para @2010MisterChip.

A sus 28 años, Luis Rioja se ha consolidad en Primera con el conjunto vitoriano, al que llegó hace dos temporadas procedente del Almería, y después de haber pasado por el Marbella, el Celta B o el Real Madrid C desde que saliera del Cabecense, el equipo de su localidad de nacimiento.

"Mi equipo es el Betis, lo mamo desde pequeño igual que cualquiera de los que van al Villamarín. Ahora me debo al Alavés, pero ojalá el Betis lo gane todo menos los dos partidos que se enfrente a mí. En algún momento me gustaría vestir al camiseta verdiblanca", aseguró el atacante, que esta temporada ha participado en 13 partidos de Liga con el Alavés y ha anotado un gol.