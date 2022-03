Ya le tocaba a los béticos

Durante los últimos años los béticos hemos vivido una situación convulsa por buscar la libertad y el Betis de los béticos y lo hemos conseguido. Gracias a la aportación de muchos béticos y asociaciones de las que me siento partícipe de todas. No me gusta personalizar, pero hago esta excepción por que están en el cuarto anillo, acordarme de Hugo Galera, Pepe Moya, Rafa Serna y todos los béticos no están con nosotros como mi padre.

Esos tiempos han pasado y el Betis con la llegada de Ángel Haro y Jose Miguel López Catalán vino la estabilidad y la buena gestión. Para ello por supuesto ha habido sus errores pero los béticos han sabido confiar en un proyecto muy serio y está dando resultados. Estos resultados se convierten en la felicidad de los béticos, nunca olvidaré la celebración del gol de Borja Iglesias como se abrazaba la gente, como lloraban los mayores que se veían en otra final y los niños se les veía la cara de felicidad plena.

Y para ello, desde esta oportunidad que me da este diario, como bético hay q dar las gracias a todo el equipo del Real Betis , pero equipo con mayúsculas, personal de oficina , mantenimiento e instalaciones, cuerpo técnico y ojeadores , jurídico, comunicación, marketing, seguridad, cantera, personal de cantera, a todos los jugadores de la primera plantilla, consejo de administración, con Ángel Haro y Jose Miguel Lopez Catalán como máximos responsables, y, cómo no, a D. Manuel Pellegrini.

Ahora, Betis, a seguir trabajando, que ha costado mucho llegar hasta aquí.. Aunque los béticos ya hemos ganado porque el crecimiento es ya un hecho, no hay que parar. Tenemos que seguir todos unidos para intentar llevar al club lo más alto posible, que es lo que los béticos se merecen. Y una cosa importante, a respetarnos , eso en Sevilla se sabe hacer y nos engrandece como ciudad.