Se trataba de ganar y el Betis ganó

BIEN está lo que bien acaba y para el Betis no pudo terminar mejor su aventura cerca de Oriente Próximo. Tras una serie de empates sufridos tras adelantarse en el marcador, bien pudo ocurrir lo mismo en Limasol cuando ya no daba tiempo para nada. Un testarazo que Rui Silva no pudo impedir fue al palo como última vez que el balón fue a la madera en un partido en el que abundaron estos lances en ambas porterías.

Tenía el Betis la ineludible obligación de ganar con vistas a ese futuro a corto plazo de obtener la visa para la fase de eliminatorias y lo cierto es que tardó en agarrarse a la irregular yerba chipriota. Mediante un muy buen sentido de la anticipación y si Pezzella no salva los muebles, muy pronto podía haberse puesto el Aris por delante en el marcador. Todo se pretendía girar en torno a Carvalho, pero el portugués anda sin el mínimo de chispa exigible.

Había introducido nueve cambios Pellegrini respecto a la alineación de Getafe en la que sólo sobrevivían Pezzella y Marc Roca, pero tardó el Betis en cogerle el pulso al partido. Un tiro de Guido y otro de Ayoze fueron la producción rematadora, algo que se superaría con creces en el segundo tiempo. Un segundo tiempo en el que surgió la figura de Abde, que venía de una suerte de intentonas sin éxito. Pero tras el descanso comparecería rutilante como un cuchillo.

Fue el marroquí el factor determinante de un partido que tendría un minuto decisivo, el que pasó del tiro al palo de Mayambela al gol de Ayoze que le daba el triunfo al Betis. Un triunfo trabajado que coloca al equipo verde, blanco y verde en cabeza del igualadísimo Grupo C. Era obligatorio ganar y el Betis ganó, pero no da la sensación deseada de solidez y, desde luego, sigue echando de menos a Fekir. Este triunfo sirve para ver un horizonte mejor, bastante mejor.