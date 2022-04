De la valentía de Claudio Bravo a la forma de vivir el fútbol de Bartra

Buen empate del Betis en Anoeta a pesar de no haber brillado como otros días en el aspecto ofensivo. Los hombres de Pellegrini no le volvieron la cara jamás al encuentro ante un buen rival como la Real Sociedad y sacaron un punto que hizo justicia a ambas escuadras.

Claudio Bravo | Ese paso adelante fue fundamental

Corría el minuto 36 del primer periodo cuando David Silva buscó una apertura hacia la derecha. Sin embargo, el balón fue detenido en su trayectoria por Isak y se le quedó con un control perfecto para que el sueco se plantara cara a cara delante de Claudio Bravo. El gol pareció seguro, pero el chileno estuvo muy rápido y valiente para salir a tapar a la desesperada, puso nervioso al delantero y el balón le cayó fácil para detenerlo. Fue su intervención de más mérito, pero cuajó un notable partido en líneas generales.

Bartra | Cuando está metido en el juego lo vive con pasión

El central es un futbolista seguro en estos momentos del curso. Va a todos los cruces y choca de verdad con quien haga falta. No lo tenía fácil este Viernes Santo con dos delanteros tan corpulentos como Isak y Sorloth, pero no les perdió la cara jamás y en la mayoría de los duelos salió como ganador gracias a su intensidad y a esa manera tan particular de vivir los partidos a tope.

Fekir | Intentó tirar de los suyos en las zonas más complicadas

El francés, como siempre, no se escondió e intentó que los suyos llegaran con más peligro hasta la portería de Álex Remiro. Protagonizó algunas jugadas de calidad, con taconazos brillantes y algún balón que le sirvió a William Carvalho para que éste tuviera un buen disparo desde la frontal del área. Además, luchó siempre y no se arrugó en algunas tarascadas realistas para tratar de impedir sus avances.

Borja Iglesias | Lo intentó como siempre, pero se topó con un gran Le Normand

El ariete gallego volvió a ser el elegido por Pellegrini en el día del ensayo general para la final de la Copa del Rey, lo que corrobora que en estos momentos está por delante de Willian José en las preferencias del técnico chileno. Borja Iglesias le respondió con deseo, con voluntad, pero esta vez poco pudo hacer ante el excelente momento de juego que muestra el francés Le Normand. Le ganó casi todas las acciones y apenas le dejó resquicio para un desmarque o para robar algún balón en la presión.