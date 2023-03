Así ve Pellegrini el futuro televisivo de Joaquín

Manuel Pellegrini habló en el programa El Pelotazo de Canal Sur de muchos temas. En una charla distendida el chileno habló sobre distintos temas y fue cuestionado, entre otras cosas, por Joaquín, de quien destacó tanto su profesionalidad como lo claro que ve por dónde irá en el futuro

"Son pocos los jugadores que llegan a esa edad participando de forma continua. Se entrena todos los días y tiene más o menos minutos en los partidos. Pero el hecho de estar ahí a los 41 años ya es de valorar. De alguna forma lo comparo conmigo. A los 69 años estando, ya estás bien. Joaquín se enfada muy poco, más allá de alguna declaración. Lo conozco de hace años en Málaga. Tenemos muy buena relación y no creo que él tenga ningún problema. Le gustaría jugar más, claro, pero viene de una lesión larga y quizá podría lesionarse más si jugara todos los partidos. Él se ha manejado muy bien porque tiene un gran físico y lo hemos sabido conducir para prolongar su carrera de forma inteligente. Ya el año pasado dudaba si retirarse y hablando con él lo convencí explicándole que la actividad te retira solo. ¿Por qué retirarse mientras puede? Cambio el discurso y en eso estamos ahora. Ya este año ha hablado menos de retirase. A ver al final de la temporada..., pero él sabe que aporta muchísimo".

El técnico bético no ve a Joaquín como un futuro entrenador y tiene claro que su futuro, tras el fútbol, pasa por la televisión. "He visto alguno de sus programas. No todos, porque ya lo veo bastante a diario en los entrenamientos", dijo en un tono distendido. "Tiene un feeling con la gente impresionante. La parte de la televisión en su futuro va a ser importante. No lo veo como entrenador. No tiene la capacidad ni la motivación para ello. Él ya tiene trazado su futuro y lo está demostrando en la televisión con su enorme capacidad de llegar a la gente. Creo que su futuro irá más por ahí", indicó.

El Pellegrini más personal

El Ingeniero, que reconoció que "lo más importante en el fútbol es ganar", aunque él también le da relevancia "a la forma de hacerlo", indicó que "a los 69 años" aún no ha aprendido a digerir la derrota. "Las primeras 24 horas tras una derrota personalmente soy complicado. Mi entorno se aleja bastante en ese tiempo. Es la realidad y soy hace desde hace muchos años. Cuando iniciaba mi carrera un famoso entrenador dijo a técnicos que empezábamos que cuando hay una derrota ahí terminó y hay que pensar en otra cosa. Y añadió: "Yo levo 40 años y todavía no he podido, pero les aconsejo a ustedes que lo hagan". Pues yo estoy como ese técnico", aseguró.

Pellegrini, "feliz" en Sevilla aprovecha su "escaso" tiempo libre en salir a disfrutar de otras actividades. "Es mejor que a uno le pidan fotos que le griten en la calle. No soy una persona de salir mucho, pero cuando puedo paseo por Sevilla u otros pueblos", aseguró, al tiempo que entiende el lema del manque pierda, aunque él ha instalado al club en otra perspectiva. "Lo respeto porque es historia del club, claro. Hay que conocer los orígenes de ello y no significa que no importe perder, sino que siempre va a estar el aficionado con el equipo. En estos tres últimos años también hemos tenido derrotas y momentos complicados y siempre tuvimos el apoyo del hincha".

Ingeniero de formación, no sólo de apodo, cree que tomó la decisión correcta cuando tuvo que elegir. "Hice mi vida de ingeniero. De los 24 años a los 39 estuve en empresas constructoras haciendo edificios y casas. Los primero años de técnico lo compaginé hasta que tuve que decidirme. La mentalidad de ingeniero hace que uno tratar de perfeccionar las cosas y que sean exactas, cosa que en el fútbol es imposible. Tuve la buena elección de elegir el fútbol, algo de lo que no me arrepiento. A lo mejor también la ingeniería quedó contenta de que yo me fuera", agregó. Y ve que alguno de sus jugadores pueden seguir sus pasos: "En esta plantilla creo que Guardado se va a dedicar a ser entrenador. Guido Rodríguez podría serlo. Miranda está haciendo los cursos... Hay varios que se quedan mirando los entrenamientos cuando no participan. También William Carvalho. Joaquín no", dijo entre risas.