Luiz Felipe, pelotazo económico pero de alto riesgo deportivo

Lo que Manuel Pellegrini calificaba de posible "irresponsabilidad" se ha cumplido. Con el mercado de fichajes ya cerrado para el Betis la directiva vendió a Luiz Felipe al Al-Ittihad árabe, un traspaso que se cifra entre los más altos de la entidad (22 millones más otros tres en variables), pero que deja en una situación complicada al equipo en lo deportivo.

No hay dudas que ante la mala situación financiera de la entidad la operación se iba a hacer. Era el deseo de los dirigentes, que habían avalado el fichaje de Abde y las inscripciones de algunos jugadores al cierre del mercado en España el 1 de septiembre. Entonces la venta del brasileño se había caído y Manuel Pellegrini respiraba aliviado. "No creo que Luiz Felipe sea vendido ya, podría haber sido hasta el 31 de agosto y ahora sería una irresponsabilidad porque nos quedaríamos con dos centrales. Por esto no tengo problema", dijo el pasado 2 de septiembre tras ganar al Rayo.

Pelotazo económico

El traspaso de Luiz Felipe se coloca por el tercero en la lista de mayores ventas realizadas por el Betis, sólo por detrás de la de Lo Celso (Tottenham) y Fabián (Nápoles) e igualada en la lista con la de Joaquín (Valencia). Está por delante de Pau López (Roma), Júnior (Barcelona) y Dani Ceballos (Real Madrid).

Cabe recordar que el internacional italiano llegó libre en el verano de 2022 procedente de la Lazio, por lo que la plusvalía que deja el jugador es del 100% después de una temporada en la que jugó 30 partidos entre todas las competiciones, a pesar de sufrir tres expulsiones en LaLiga.

¿Petardazo deportivo?

El problema de la operación se traslada a la plantilla, que se queda en el primer equipo con sólo dos centrales, Pezzella y Marc Bartra, además de Chadi Riad, cedido este curso del Barcelona aunque cuenta con ficha del filial y aún no se ha estrenado, algo extraño cuando las rotaciones en Pellegrini son habituales.

La "irresponsabilidad" de la que hablaba el preparador chileno puede bajar la "nota alta" con la que Ramón Planes calificaba la planificación, ya que la plantilla se queda coja y sin uno de los líderes de la defensa.

Además, el técnico incluyó a Luiz Felipe en la lista A para la Europa League sacrificando a Juan Cruz y Sabaly. Hasta enero ya no se puede cambiar, de forma que en la competición continental el equipo tirará en los seis partidos de la fase previa con Pezzella y Bartra como únicos centrales (dos centrales y tres porteros, curiosamente), ya que Riad no está inscrito y sólo podría sumar a algún canterano de la lista B.

En total, y a expensas de que el club pueda reaccionar todavía, hasta que se abra el mercado invernal el Betis ha de afrontar 14 encuentros de liga, seis de Europa League y posiblemente dos de Copa del Rey con sólo dos centrales en el primer equipo a expensas de que ahora se refuerce o no.

Opciones

Lesiones, expulsiones... Cualquier circunstancia propia del fútbol, además de su filosofía de rotar, puede obligar a Pellegrini a mirar al banquillo en busca de una alternativa a Pezzella y Marc Bartra.

En competiciones nacionales como la Liga y la Copa del Rey Riad debería ser la primera opción, aunque no sería extraño que el Betis acudiese al mercado de futbolistas en paro para reforzar la posición. Feddal o Víctor Ruiz, que finalizó su contrato el pasado 30 de junio, aparecen como posibilidades. El catalán es una alternativa real en cado de que Pellegrini apriete por fichar ahora y no esperar a enero, aunque todo dependerá de la forma en la que se encuentre tras no hacer pretemporada con 34 años. La pasada campaña de verdiblanco disputó 14 encuentros a las órdenes del Ingeniero, 10 de ellos en la Liga, tres en Europa y uno de Copa, jugando en total 827 minutos. Salió al acabar su contrato y en su lugar llegó Marc Bartra

En la lista hay otros nombres como los de Mustafi, Óscar Murillo, Phil Jones o Jerome Boateng.

Tirar de algún canterano como Visus es otra de las opciones, quizás más fiable que la de retrasar a algún centrocampista como hizo en el pasado con Édgar y Paul. Ninguno de los actuales medios del Betis tienen un perfil de defensa y sería vestir a un santo para desvestir a otro, ya que no es algo puntual en el tiempo.

En Europa se complica todo, ya que Riad no está inscrito y aun fichando a algún jugador en paro no podría tirar de él. Mover alguna pieza de esas de la medular o tirar de algún jugador juvenil de la cantera son las alternativas de Pellegrini para los seis primeros partidos de la primera fase de la Europa League.