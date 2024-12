SEVILLA/No pudo hacer más el mejor jugador del Betis, Giovani Lo Celso. Hoy demostró que se puede unir perfectamente a Isco Alarcón en el medio y el equipo no lo nota, pero lo que también evidenció, involuntariamente, fue la gran falta de calidad de sus compañeros. Vitor Roque, Bakambu y Juanmi recibieron pelotas de gol del argentino, y no cumplieron su cometido. Se marchan dos puntos importantísimos en la lucha por Europa y no se cierra como se quería el 2024.