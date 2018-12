El PSOE se desdibuja pese a ganar en el 90% de los municipios

"La gente es fiel, y el PSOE tiene unas raíces muy profundas en el municipalismo". La reflexión es de María Teresa Romero, alcaldesa de Monturque, localidad de apenas 2.000 habitantes de la Campiña Sur cordobesa que se ha convertido en una de las principales adalides del socialismo en la provincia. El resultado obtenido aquí por la lista encabezada por el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, con un apoyo del 55% del censo, recuerda al de aquellos momentos históricos en que el socialismo regaba las tierras de la comunidad y daba sus mejores frutos.

En un puñado de municipios cordobeses, de hecho, el PSOE sigue conservando el impacto de los viejos tiempos, como Moriles, Santa Eufemia, Fuente la Lancha (51%), Pedroche, Zuheros (50%) y, sobre todo, Conquista, una localidad de Los Pedroches que no llega a los 500 vecinos y que se ha convertido en la más fiel a los postulados socialistas desde Córdoba, con el 58% de los apoyos. Porque, aunque el PSOE haya vencido en 65 de los 75 municipios cordobeses, se ha dejado 32.000 votos desde las anteriores elecciones autonómicas, en 2015.

Ciudades medias como Baena o Puente Genil, hasta el momento uno de los feudos de Susana Díaz en pleno centro de Andalucía, dejan a un PSOE desdibujado, sin empuje, que conduce a unas municipales absolutamente imprevisibles. "En algo nos habremos equivocado, porque la desafección es palpable", reflexiona Romero desde la atalaya de la campiña. "Todos estamos saturados por tantos casos de corrupción, de unos y de otros, y las elecciones nos han dado una lección de que el voto hay que pensarlo bien", reflexiona la regidora monturqueña en referencia al empuje de la ultraderecha de Vox.

Pese a la euforia de los líderes del PP en Córdoba al entender que tienen opciones de llegar por fin al palacio de San Telmo, los resultados no son positivos en absoluto. Aparte de en la capital, la lista liderada por el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha ganado únicamente en cinco localidades, todas en el Norte de la provincia: Hinojosa del Duque, El Guijo, Pozoblanco, Villanueva del Duque y Añora. Este último municipio, de 1.500 habitantes, se ha convertido en el principal bastión popular.

"No vamos a darnos latigazos"

Bartolomé Madrid, 23 años en la Alcaldía y candidato el próximo mayo, habla sin embargo con desazón. "El PP no merece ningún tipo de castigo y, encima, soportamos un nivel de exigencia superior al resto de partidos", se queja. ¿No hay autocrítica, entonces, tras perder 13.000 sufragios? "La autocrítica siempre es buena, pero no vamos a darnos latigazos, por ejemplo, por los casos de corrupción, que han sido muy personales. No merecemos que se nos identifique con este problema", aduce. Ni siquiera en Cabra, estandarte del PP andaluz por los resultados obtenidos por su alcalde, Fernando Priego, en las municipales, ha vencido el partido.

"Estamos trabajando de forma muy rigurosa y con mucha hambre de llevar nuestras ideas a la autonomía, pero los resultados no han sido los esperados", reflexiona al fin el regidor. La lectura es clara: el mensaje del PP no termina de calar en un mundo rural de raíces profundamente socialistas que, en estos momentos de desafección, ha preferido quedarse en casa.

Donde sí empiezan a reflejarse las nuevas tendencias de voto es en las ciudades medias, donde Ciudadanos y Vox irrumpen con estridencia. Como muestra, lo ocurrido en Lucena, la localidad con mayor población de Córdoba tras la capital y en la que ambas formaciones han obtenido los porcentajes más altos de apoyo de toda la provincia. Cs obtiene el 22% de los votos, sólo tres puntos menos que el PSOE, la lista más votada, y Vox cosecha el 13% de los sufragios, su récord en la provincia. La formación de ultraderecha también obtiene más del 10 de los apoyos en Córdoba capital, El Carpio, Los Blázquez, Obejo, Valenzuela y Villafranca.