La hora de buscar explicaciones

Pasada la vorágine de la noche electoral, calificada de histórica en Andalucía por aquello del cambio de signo político depositado en las urnas por buena parte de los andaluces después de casi cuatro décadas, la de ayer fue la jornada para intentar buscar argumentos públicos para explicar la caída de votos en la mayor parte de los partidos y hacer alguna que otra consideración más o menos convincente ante los medios y de cara a la galería.

Los mensajes no tardaron en llegar a lo largo de la mañana por parte de los representantes políticos de las diferentes formaciones en liza. De manera evidente, fueron disonantes en el caso de quien respondiera, ya que cada uno salió por la tangente y ofreció el mensaje que más le interesaba y culpó de los resultados a la casuística que, también, más le beneficiaba.

PSOE

Por parte del PSOE, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, responsabilizó a la "alta abstención" del resultado electoral de los comicios en Andalucía, y que exigen "una reflexión profunda". No obstante, la alcaldesa socialista mostró su respeto por los resultados de las elecciones, si bien expresó su "máxima preocupación ante la gran cantidad de ciudadanos que han abandonado el hecho de ir a votar, participar y pronunciarse", y a los que "hay que darle motivos para que sigan confiando en un sistema democrático". Se trata de un argumento que ya utilizó el pasado domingo el secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz.

"Hay que asumir mayor compromiso si cabe ahora con aquellas personas que han manifestado su confianza y reforzar a las que han abandonado el hecho de ir a votar”, manifestó, al tiempo que demandó que "volvamos a comprometernos en lo que significan las elecciones".

Sobre los resultados en Córdoba capital, donde el PSOE resultó la tercera fuerza, por detrás del PP y, por primera vez, de Ciudadanos, la alcaldesa aseguró que "ninguno de los procesos electorales son iguales".

"En el anterior, Ciudadanos no tenía la fuerza electoral que tiene actualmente y es fruto también de una situación que se da no solo en Córdoba sino en otros territorios", consideró y añadió que es momento de hacer "un análisis tranquilo, riguroso y sosegado", pero en el que la mayor preocupación debe ser "analizar por qué muchos se han quedado en casa".

Adelante Andalucía

Mientras, el coordinador provincial de IU, Pedro García, reconoció que los resultados que ha cosechado Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas "no han sido buenos". La confluencia entre Podemos e IU ha sumado 64.048 votos y les ha dado dos parlamentarios en San Telmo.

García, no obstante, ha confesado también su incapacidad "para hacer una valoración tan profunda sin anestesia", si bien, consideró también que "hay que hacer una reflexión profunda y un análisis colectivo, porque hay que tomar decisiones". "No he tenido tiempo de reacción para hacer un análisis certero desde mi punto de vista; ha sido una noche muy rara", manifestó.

El también teniente de alcalde de Turismo explicó que tras conocer los resultados de la noche electoral "los órganos de dirección no se han reunido" para hacer balance. García también hizo referencia –sin nombrar a ningún partido– sobre los posibles pactos a la presidencia de la Junta de Andalucía, si bien, comentó que "no voy a caer en hablar de los pactos de perdedores, no voy a entrar en descalificaciones, porque hay que ser respetuoso con los pactos".

También aludió a la extrapolación de los datos obtenidos en las próximas elecciones municipales en la capital. No en vano, el PP ha sido el partido más votado en la ciudad de Córdoba, con 35.862 sufragios, aunque ha perdido casi 20.000. Al respecto, el líder de IU indicó que en los comicios municipales "entran factores diferenciales".

A su juicio, continuó, "algunos pueden estar contentos –con los resultados–, pero de ahí a comprar la botella de champán hay un margen".

PP

Y, claro, la reacción del PP también fue de esperar. En el caso de Córdoba, uno de los que tomaron la palabra fue el candidato a la Alcaldía para las municipales de 2019, José María Bellido, quien anotó que la capital cordobesa "está más cerca del cambio", tras el resultado de las autonómicas, que mantiene al PP como la fuerza más votada en la ciudad, seguida ahora de Cs, que ha relegado al PSOE al tercer puesto.

Bellido incidió en que "ayer –por el domingo– Andalucía votó cambio y Córdoba también votó cambio", razón por la dio las "gracias a los votos” de los cordobeses". En esta línea, anotó que con estos apoyos "Andalucía está más cerca del cambio, pero también Córdoba está más cerca del cambio".

A su juicio, con estos resultados los electores cordobeses han hecho con sus votos que "el PP vuelva ser, una vez más, la fuerza ganadora en Córdoba". Para el también portavoz de los populares en el Ayuntamiento, estos votos también "han dicho que no a las políticas que están desarrollando en el Ayuntamiento Isabel Ambrosio y Pedro García, que se han visto relegados a ser tercera y cuarta fuerza" en la ciudad.

Por eso, volvió a repetir que "Córdoba está mucho más cerca del cambio" y pidió a la primera edil "que pare las políticas que están dividiendo a los cordobeses, y que repiense y trace desde el consenso los grandes proyectos de ciudad, pues, en seis meses hay elecciones y el panorama está claro que es muy cambiante". Esta es la razón por la que el candidato del PP a la Alcaldía dijo esperar que, a partir de ahora, "haya sentido común en el Ayuntamiento de Córdoba". "El cambio en Córdoba está hoy más cerca que nunca", reiteró.