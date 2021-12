CESIDA presenta la campaña ‘Razones’ para fomentar la prueba del VIH y evitar el diagnóstico tardío de la infección

La Coordinadora Estatal de VIH y sida, CESIDA, con el apoyo de Gilead Sciences, ha presentado hoy la nueva campaña Razones, bajo el lema ‘Indetectable=Intransmisible’, para promocionar la prueba del VIH, su diagnóstico precoz y la lucha contra la serofobia en el contexto de la Semana Europea del Test del VIH y la hepatitis que acaba de celebrarse y del Día Mundial del Sida, que se conmemora hoy, 1 de diciembre.Así, la campaña tiene como misión incidir en la importancia de perder el miedo al diagnóstico y luchar contra el estigma asociado como elementos fundamentales para hacer frente al VIH. “Las personas en tratamiento con VIH y carga viral indetectable no transmiten el VIH por ninguna vía. Indetectable es igual a intransmisible”, ha afirmado Reyes Velayos, presidenta de CESIDA durante la presentación.Este mensaje, en el que gira la campaña Razones 2021, tiene un doble objetivo. Por un lado, fomentar que la población conozca su estado serológico en cuanto al VIH haciéndose la prueba para evitar un diagnóstico tardío y la propagación del virus y, por el otro, combatir la serofobia y el estigma social hacia las personas que viven con el VIH. En este sentido, la evidencia científica ha mostrado los beneficios que ofrece el diagnóstico y comienzo del tratamiento para la calidad de vida de los pacientes. Con el objetivo de llegar a un público joven y usuario de redes sociales, la campaña de CESIDA cuenta con la colaboración de la tiktoker Ger, la creativa y youtuber Elsa Ruiz, el actor vihsible David Sánchez, el creador de contenido y vihsible Dante Sendra, y el humorista Gakian y para viralizarla en redes sociales va acompañada del hashtag #ConstruyeTuFuturo, que apunta a la importancia de realizarte la prueba del VIH.Diagnóstico precoz y tratamiento temprano, claves para el manejo de la infecciónCuando se cumplen 40 años de los primeros casos diagnosticados de sida, la infección por VIH continúa siendo uno de grandes problemas de salud mundial. La crisis por el Covid-19 ha puesto en peligro los logros alcanzados en cuanto a los objetivos ONUSIDA 95-95-95: que el 95% de las personas conozcan su estado serológico; que el 95% de los diagnosticados mantenga una adherencia adecuada al tratamiento; que el 95% consiga una carga viral indetectable, y por lo tanto intransmisible, además de alcanzar una buena calidad de vida.Gracias a los avances en los tratamientos antirretrovirales de los últimos años, la infección por VIH ha pasado de ser una enfermedad potencialmente mortal para convertirse en una patología crónica y manejable. Sin embargo, en España la tasa de diagnóstico tardío sigue siendo elevada, lo que supone una importante barrera para frenar la transmisión del VIH.

En este sentido, la Dra. Julia del Amo, directora de la división de VIH, ITS, hepatitis víricas y tuberculosis del Ministerio de Sanidad ha explicado que la situación epidemiológica en nuestro país en 2021 “es claramente mejorable”. Además, la especialista ha señalado que “tenemos unas tasas de diagnóstico tardío muy altas, cerca del 45% y nos preocupa que estas cifras no se han reducido de forma sustancial en los últimos años. La promoción de la prueba del VIH es fundamental. Conseguir esto, es ya una iniciativa de Salud Pública en la que todas las administraciones, las entidades públicas y privadas, las entidades municipales y todos como sociedad tenemos que contribuir, facilitando el diagnóstico precoz de la infección por el VIH”. Por su parte, la Dra. María Jesús Pérez, jefa de sección en el Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha compartido en su intervención que “en la consulta de VIH escuchamos los problemas de estigma de la misma manera que otros síntomas o problemas que pueda presentar el paciente. Todo lo que esté en nuestra mano, realizar informes, hablar con la familia y allegados y ayudar a enfrentar los problemas del estigma debe ser una prioridad”.

Entrevista a Dr. Javier de la Torre Coordinador del Plan Andaluz frente al VIH/sida y otras ITS

“Hoy en día, gracias al tratamiento las personas pueden vivir con el virus”

El doctor Dr. Javier de la Torre, coordinador del Plan Andaluz frente al VIH/sida y otras ITS y médico especialista en infecciosas, analiza estos 40 años de los primeros diagnósticos en España.

–Cuál sería la evolución del Plan Andaluz frente al VIH/sida y otras ITS...

–En estos 40 años después de una primera fase inicial, donde todos los pacientes que realmente veíamos que fallecían mayoritariamente por culpa del VIH-SIDA, a partir del año 96 disponemos de un tratamiento antirretroviral que es efectivo ¿qué significa esto? Significa que controlamos el virus, pero el virus que es malvado se esconde en algunas partes del cuerpo y ahí no llega el tratamiento pero al menos no nos hace daño; no tanto daño como para que bajen nuestras defensas. Hoy día ,gracias a ese tratamiento las personas pueden vivir con el virus. Los primeros años fueron muy duros.

–¿Qué debemos hacer para mejorar las tasas de diagnóstico tardío?

–La verdad es que el diagnóstico precoz es clave para evitar que las personas lleguen avanzadas con el VIH porque, además de evitar que estas personas empeoren, evitamos la diseminación las estrategias. En Andalucía se trabaja en tres frentes: trabajar en Atención Primaria para hacer cada vez más diagnóstico precoz en las consultas; trabajar en las urgencias hospitalaria,s sobre todo con las patologías más definitorias de VIH, y trabajar en entornos comunitarios de la mano de las ONGs que suponen una ayuda fundamental para intentar disminuir entornos más difíciles de llegar el el tema del diagnóstico precoz. En cuanto a los datos de andalucia efectivamente estamos también en un 45-50% de anecdotario es verdad que los últimos dos años la Covid ha dicho que no tengamos datos fiables y necesitamos ver todas estas estrategias que estamos implementando cuál es su sus resultados.

–¿Qué podemos hacer para mejorar la atención a las personas con VIH?

–Es más estigmatizante que cuando la gente oye que alguien tiene un cáncer o una diabetes, pero cuando escuchamos que alguien tiene el VIH se piensa “algo habrá hecho” de hecho, hasta hace poco había seis profesiones o accesos al trabajo qe estaban vetados. Hoy en día, gracias al pacto frente a la discriminación, todo esto está cambiando y se ha avanzado pero aún queda mucho por hacer, de hecho una persona que sufre estigmas es una persona que se puede venir abajo, deprimir y eso puede hacer que deje de solicitar ayuda, que deje de tomar tratamientos, que deje las revisiones y empeore. Es un círculo vicioso con lo cual es clave en la lucha contra el estigma de una persona con VIH que tiene que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que una persona que no tiene.

–¿Cómo se mejora la comunicación con el paciente y su percepción de la calidad de vida?

–En cuanto a cómo mejorar la vida de las personas que tienen VIH yo creo que desde el Plan tenemos tres líneas marcadas. Lo primero que tenemos que hacer es evitar que la gente llegue a tener hoy el virus, de ahí que todas las estrategias de prevención son clave; lo segundo, qué hacer con las personas que ya lo tienen diagnosticado, cuanto antes mejor, por eso es clave el tema que hemos comentado del diagnóstico precoz y lo tercero es que efectivamente, las personas que tienen el VIH, van envejeciendo de forma avanzada. De hecho, la media en Andalucía de edad está ya sobre 50 años, y estas personas sufren de hipertensión, diabetes, tumores, además del virus y esto les hace necesario tomar más fármacos y, por tanto, poder tener también más problemas: requieren un abordaje cada vez más integral, más multidisciplinar de la mano de Atención Primaria, de atención especializada, trabajo social, psicólogos , etc. Es un reto que tenemos, la cronificación de una enfermedad que no mata sino que la padecen personas que llegan a edades muy avanzadas y tenemos que cuidarlos.