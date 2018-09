'Curación' es un término a utilizar al hablar de leucemia mieloide crónica

Con motivo del Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica, que se celebra hoy sábado, los expertos recuerdan la necesidad de introducir el concepto de "curación" en los esquemas terapéuticos y estudiar más a fondo los efectos adversos de los tratamientos. "A pesar de que hemos llegado a controlar la enfermedad en cerca del 95% de los pacientes, con una supervivencia similar a la de población sana en menores de 60 años, no hemos conseguido los mismos resultados en mayores de esta edad", explica Juan Luis Steegmann Olmedillas, presidente del Grupo Español de LMC, de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

"La LMC, que representa hasta el 20% de todas las leucemias, constituye un paradigma en el tratamiento del cáncer puesto que, a día de hoy, en España, un 56% de los pacientes presenta una respuesta molecular completa al tratamiento. No obstante, para pensar en una curación total de la enfermedad, debemos conseguir el 100% de estas respuestas", comenta Steegmann.

Por el momento, la discontinuación del tratamiento no es una práctica clínica habitual. No obstante, hay miles de pacientes que, tras una respuesta completa duradera durante años, han detenido el tratamiento, la mayoría en el marco de ensayos clínicos o en centros en los que el estándar de calidad es muy alto. "Un 50% de estos pacientes no han recaído, pero el tiempo de seguimiento es corto a día de hoy", asegura Steegmann.