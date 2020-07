Fernández de Alba publica un trabajo científico sobre la importancia de la telemedicina durante la pandemia

La doctora Isabel Fernández de Alba Porcel, alergóloga del hospital HLA Inmaculada, participa en un trabajo científico donde se ha medido la profunda transformación de la práctica clínica en alergología durante la pandemia. El artículo científico, COVID-19 & Allergy: Allergists Workload During the Pandemic publicado en la revista española de Alergología e Inmunología Clínica (JIACI-Journal of Allergy and Clinical Inmunology), se basó en una encuesta online a casi 300 profesionales de la Alergología, a través de redes sociales y correo electrónico, sobre el papel de los alergólogos durante la pandemia y su experiencia con la telemedicina.

Los resultados arrojaron que más del 40% de los médicos adjuntos han asistido a pacientes con COVID-19, principalmente en Medicina Interna, entre una y cuatro semanas. El 93% de los residentes de alergología han formado parte de equipos multidiciplinares que trataron a pacientes con COVID-19 en Urgencias y en Medicina Interna. El 65% de los encuestados ha usado la telemedicina durante la pandemia. A esta nueva forma de asistencia sanitaria online los participantes en la encuesta la han valorado en un 7 sobre 10, la valoración más positiva se obtuvo de los profesionales de entre 30 y 40 años.

Entre las conclusiones más impactantes que se extraen de este trabajo es que en 15 días la transformación de la asistencia clínica ha sido más rápida y profunda que en los últimos 15 años y que la implementación de la telemedicina formará parte a partir de ahora en la asistencia sanitaria de estos profesionales.

Este trabajo es la primera vez que se realiza en España ya que no existen encuestas similares anteriores sobre Alergología con la que comparar los datos.