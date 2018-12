Juguetes de siempre para mejorar el desarrollo de habilidades y capacidades

A la hora de pensar en un regalo para los pequeños, lo primero que ha de tenerse en cuenta es la edad, para adecuarlo a sus expectativas y necesidades. Esto es lo que aconseja la psicóloga del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) San Juan de Dios de Sevilla, Lucía Ponce.

En estos días en los que los pequeños esperan ilusionados los regalos propios de estas fiestas, siempre es positivo orientarlos en sus cartas de Reyes para que elijan juguetes que fomenten la interacción entre iguales y con adultos. Para ello, los juegos simbólicos, es decir, las cocinas de juguete, jugar a ser doctor y paciente, veterinarios, etc., funciona muy bien.Por otro lado, es un acierto decantarse por juguetes que fomenten su creatividad. "No debemos darle todo hecho al niño, sino ponerle en sus manos un juego que le permita crear y recrear, esto es, "materiales no estructurados que le permitan experimentar, comunicarse o pedir ayuda. Esto sucede, por ejemplo, con los juegos a bases de piezas que permiten montar edificios, aparatos, o inventos", explica la psicóloga del CAIT San Juan de Dios de Sevilla.

Ponce aconseja que los clásicos juegos de mesa resultan muy educativos y suponen un buen entrenamiento para la vida, pues la alternancia de turnos los educa en el respeto y modula la paciencia; y el hecho de ganar o perder una partida les permite disfrutar de las victorias y aceptar las derrotas, es decir, aprenden a ser tolerantes con la frustración.