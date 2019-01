Lecciones aprendidas de hace 100 años

Hace ahora cien años, el mundo sufrió la mayor pandemia de su historia. Los motivos de su virulencia fueron diversos pero destaca el gran trasiego de tropas desde el final de la Primera Guerra Mundial, que llevó aparejado una gran falta de información a causa de la censura militar. De hecho, la prensa española fue la primera en dar noticias sobre la gravedad de la situación, lo que causó que, un siglo después, se le siga llamando la gripe española.

"También debe tenerse en cuenta que los combatientes vivían en unas condiciones higiénicas deplorables y en convivencia con animales. Y que tampoco se habían desarrollado los antibióticos, por lo que no podía tratarse la sobreinfección bacteriana que podía complicar la infección primaria por gripe. Y no olvidemos que se usaron gases químicos aunque estaban prohibidos, y que irritaban las vías respiratorias y alteraban el sistema inmunológico de los combatientes", repasa Luis Martínez Alcorta, experto en Salud Pública y médico del servicio de Medicina Preventiva Hospital Universitario Donostia de San Sebastián.

El virus se fue haciendo más virulento y llegó a infectar a la mitad de la población mundial"

Existen diferentes teorías sobre cómo surgió esta gripe. Los primeros casos en España aparecieron en abril y mayo de 1919, probablemente por los soldados portugueses que volvían a su hogar tras combatir en la guerra.

"El virus, ya de por sí, era muy virulento. Y fue mutando y haciéndose más virulento aún: infectó a más de la mitad de la población mundial y mató a unos 20 millones de personas, aunque hay cálculos que elevan este número a los 50 e incluso a los 100 millones", explica el experto. en su opinión, una de las clavesprincipales es que mató a mucha gente joven sana, entre 20 y 45 años, porque su sistema inmunológico no estaba preparado frente al virus, algo que sí sucedía en las personas más mayores", añade el experto, que también es vocal de Innovación en la junta directiva de la Asociación Española de Vacunología.

Pero el hecho verdaderamente determinante fue que en 1918 se desconocían los virus: el de la gripe humana no se aisló hasta 1933 y hasta entonces no se sabía que era un microorganismo minúsculo el que causaba la enfermedad. Y, a día de hoy, no se sabe con seguridad cómo surgió la pandemia de hace un siglo, aunque el origen parece ser las aves, que contagiaron el virus a humanos.

A la hora de analizar si existe el riesgo de una pandemia similar, Martínez Alcorta indica que sí, ya que el virus de la gripe es el único capaz de hacerlo. Y más en un mundo globalizado. "Los requisitos fundamentales es que el virus sea capaz de infectar a los humanos, que sea muy transmisible entre humanos y que sea virulento, es decir, que produzca enfermedad. Pero es poco probable que tenga la magnitud de la pandemia de 2018", explica Luís Martínez Alcorta.

Las vacunas son las herramientas más útiles para combatir la gripe, ya que evitan tanto la infección como las formas graves y las complicaciones derivadas de la infección gripal.

"Por ejemplo, si una persona con asma, con una enfermedad de corazón o que está inmunodeprimida se infecta por gripe, tiene mayor probabilidad de que su enfermedad crónica se complique. Y la vacuna lo evita. Además, hay un sistema mundial de vigilancia y respuesta a la gripe en los 110 países que pertenecen a la OMS, junto a otros autonómicos y nacionales", recalca.