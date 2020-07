“Urgencias es un área de seguridad total gracias a los circuitos diferenciados”

La Unidad de Urgencias de Vithas Granada, está operativa de forma ininterrumpida las veinticuatro horas del día, y los 365 días del año. De forma permanente cuenta con tres consultas de Medicina General, una de Ginecología y dos de Pediatría. Estas últimas están separadas de las otras, ocupando un lugar independiente, por lo que los niños y los mayores, no comparten el espacio. Además cuenta con el resto de especialidades, ya que siempre hay profesionales de guardia para atender otro tipo de urgencias que se produzcan. Al mando de esta Unidad está el doctor Antonio Ramírez Castillo, quien se incorporaba como responsable de Urgencias a principio de 2020.

Vithas, como grupo sanitario de referencia en España, ha estado a disposición de las autoridades sanitarias desde el minuto uno durante la crisis, y ahora con todo bajo control, han regresado a una normalidad marcada por la existencia de dos circuitos diferenciados: uno para las personas con síntomas compatibles con la covid-19, y otro para el resto de pacientes. La seguridad y la tranquilad, son un tema prioritario para todas aquellas personas que necesitan de una consulta, y es primordial volcarse en conseguirlo en el mayor grado posible”, como explica el doctor Ramírez.

Tranquilidad al acudir a urgencias, no esperar

En la actualidad todavía se respira cierto respeto a la hora de acudir a Urgencias, comenta el coordinador de la Unidad, “hay pacientes que pueden pensar que se pueden contagiar, pero lo cierto es que las Urgencias de Vithas son un área cien por cien segura. Está todo separado desde la misma entrada en el hospital, ya que al paciente se le somete a una encuesta epidemiológica, se le realizan una serie de preguntas a los pacientes para establecer si pudiera existir algún tipo de sospecha de Covid-19. Si aparece la más mínima sospecha al respecto, entran en un circuito totalmente diferenciado, por lo que la seguridad es total”, asegura. El doctor Ramírez Castillo aprovecha para hacer un llamamiento a quienes padezcan algún tipo de patología o problema de salud, que “no esperen, sobre todo aquellas enfermedades tiempo dependientes, que cuanto más se retrasen peor será para su tratamiento y posterior recuperación, como pueden ser problemas de corazón, neurológicos... Aquí estamos preparados para cualquier cosa y con las máximas garantías de seguridad. Esperar en cuanto surgen los primeros síntomas, sólo puede suponer mayores dificultades para su posterior recuperación”.

El hospital está dotado además con una infraestructura muy moderna, y totalmente adaptada a las necesidades asistenciales de los pacientes. No en vano el hospital Vithas Granada es el más moderno de Granada y uno de los de Andalucía, lo que le permite tener una versatilidad en cuanto al uso de los espacios mayor. En el área de Urgencias, disponen de habitaciones de aislamiento, si fuesen necesarias, y de UCI, además por supuesto de contar, en el caso de que se necesite, con las plantas de hospitalización.

Vithas Granada partía con una ventaja en el momento en el que se decretó la alerta sanitaria y es la seguridad previa existente reforzada gracias a que se implementan los estrictos protocolos de la Joint Commission International, organismo de referencia mundial que acredita la seguridad del paciente y la excelencia asistencial, lo que se garantiza con la acreditación conseguida en febrero de 2019, en la que se valoraban más de 1.300 estándares de calidad, entre los que destacaban todos aquellos relacionados precisamente con la seguridad del paciente. Además, justo en esta situación de estado de alarma, el pasado 25 de mayo, Vithas Granada obtenía la acreditación sanitaria de calidad que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (CSA).

Estos días, con el verano apretando, las principales visitas se centran en picaduras de insectos o medusas, temas gastrointestinales derivados fundamentalmente por comidas que no están en el mejor estado, pequeñas lesiones producidas por la práctica deportiva, y temas relacionados con problemas derivados de estar en piscinas o playas, tales como problemas de piel (quemaduras, erupciones), otitis, golpes de calor, etc. Este tipo de consultas son las más frecuentes tanto en adultos como en niños. Cada vez son más los pacientes que acuden con patologías que nada tienen que ver con el coronavirus, “aunque todavía no hemos llegado al nivel de pacientes que acuden a la unidad que teníamos antes de la pandemia”, indica el doctor Ramírez.

Seguir en alerta

En la actualidad en Vithas Granada “no tenemos ningún paciente Covid-19 en la UVI, ni en planta en el hospital”, aunque lo cierto es que en la actividad de la última semana sí que “estamos atendiendo muchos más casos sospechosos de coronavirus, aunque los casos positivos están siendo muy escasos”.

El doctor Ramírez incide en la importancia de centrarse no solo en la Covid-19, porque el resto de patologías también existen. “Lamentablemente siguen existiendo las enfermedades y las urgencias de siempre, y se siguen produciendo ictus, infartos, etc., en general, enfermedades en las que el tiempo de respuesta puede suponer incluso la diferencia entre la vida y la muerte”, vuelve a remarcar.

Entre las recomendaciones del doctor Antonio Ramírez para este verano atípico, en el que aún seguimos luchando contra la pandemia, “mucha hidratación, evitar la actividad en las horas de máximo calor, tener cuidado con los alimentos que se toman asegurándonos que están en buen estado, y lógicamente, mascarilla, mucha limpieza de manos, siempre que se pueda con agua y jabón y si no con gel hidroalcohólico y nada aglomeraciones. Hay que pensar que la Covid-19 sigue con nosotros y hay que tenerle un respeto, así que medidas higiénicas y poca masificación”.