Vithas cumple 10 años en los que ha multiplicado su capacidad asistencial

El 21 de noviembre de 2012, hace hoy justo diez años, la marca Vithas se presentó oficialmente como nuevo grupo hospitalario privado independiente. Una década durante la que Vithas ha alcanzado su actual posición en el liderazgo de la sanidad privada española, con una facturación más de 3 veces superior a la de sus comienzos, además de haber duplicado el número de hospitales. Este incremento ha permitido aumentar significativamente la capacidad asistencial, triplicando el número de pacientes atendidos y dedicando a su cuidado un número de profesionales cuatro veces mayor.

Los 10 hospitales que formaban el grupo hace 10 años han dado paso a una red de 19 hospitales y 31 centros médicos y asistenciales en 13 provincias. Un crecimiento orgánico e inorgánico sostenido que ha recibido un nuevo impulso en los dos últimos años con la construcción en marcha de dos nuevos hospitales en Barcelona y Valencia -con una inversión de 110 millones de euros-, y tres nuevos centros médicos. Vithas cuenta también con la central de compras PlazaSalud, la Fundación Vithas y Vithas Red Diagnóstica.

En sus primeros 10 años de actividad, Vithas ha pasado de contar con 1000 camas a casi 1900, ha más que triplicado sus puestos UCI al igual que el número de consultas externas. Anualmente, los centros del grupo atienden a más de 5,5 millones de pacientes, más del triple que hace una década.

Este crecimiento continuado se ha traducido también en que Vithas ha multiplicado por 3 su facturación anual, que ha pasado de 196 millones de euros en 2011 a 625 millones en 2021.

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL CRECIMIENTO DE VITHAS 2012-2022

Más futuro que pasado

El presidente de Vithas, Jorge Gallardo, ha celebrado que “Vithas representa ya la nueva sanidad a la que aspirábamos hace diez años y que hoy demanda una sociedad mucho más formada y exigente y con nuevas necesidades”. El hecho de que forme parte de una empresa familiar y único accionista (Goodgrower - Grupo Familiar Gallardo), “nos ha permitido y permite fundamentar nuestra estrategia empresarial en una visión a largo plazo, que prioriza el bienestar de nuestros pacientes y profesionales, así como la solidez de nuestro modelo a futuro”, ha añadido Jorge Gallardo.

El Dr. Pedro Rico, director general de Vithas, ha felicitado a “todas las personas que durante estos diez años han construido la compañía que conocemos”, y ha subrayado que, en su 10º aniversario, “Vithas vive un momento de ebullición que demuestra que tiene mucho más futuro que pasado”. El Dr. Rico aludía así al “gran momento de expansión, crecimiento y modernización interna que vivimos para reforzar el liderazgo sanitario de nuestro grupo como referente de equipos médicos de prestigio, experiencia paciente, innovación y compromiso con la sostenibilidad”.

Un modelo que pone al paciente en el centro

La calidad asistencial y seguridad del paciente acreditadas han sido los ejes sobre los que se ha desarrollado la actividad de Vithas. Este propósito ha llevado a la compañía a adoptar en su red de centros los estándares de la Joint Commission International (JCI), la organización con mayor exigencia y prestigio en acreditación sanitaria a nivel internacional.

Un compromiso con la experiencia paciente al que se añade el desarrollo de diversas plataformas tecnológicas (Ok Vithas y la app y área privada digital My Vithas), para garantizar una relación omnicanal, ubicua y atemporal con sus pacientes y usuarios.

Además, en línea con su compromiso con la innovación sanitaria al servicio de pacientes y profesionales, en los últimos años Vithas ha tejido una red de alianzas estratégicas con las principales compañías de alta tecnológica de referencia internacional.

Del mismo modo, ha puesto en marcha un nuevo modelo asistencial basado en el concepto de institutos multidisciplinares que aúnan asistencia, investigación y docencia, el primero de los cuales ha sido el Instituto Cardiovascular Vithas. Todo ello bajo el paraguas de un Consejo Médico corporativo y diversos consejos médicos de especialidad que permiten homogeneizar la asistencia sanitaria de manera acorde con el modelo Vithas, y orientar a la compañía hacia los nuevos avances sanitarios.

Los nuevos retos de Vithas

En los últimos años de esta década, y en coincidencia con el nuevo posicionamiento de marca (“Vivir para cuidarte”), Vithas ha asumido nuevos retos estratégicos que se suman a su acerbo anterior: la transformación digital, la docencia universitaria, la investigación y el compromiso medioambiental en el marco de la sostenibilidad.

En 2020 inició la ejecución de Vithas One, el proyecto estratégico de transformación digital que abarca a toda su red de hospitales y centros médicos, los servicios asistenciales y no asistenciales, así como a la propia organización. Vithas One abre la puerta al desarrollo y optimización de la telemedicina, el trabajo en red de los profesionales, y las aplicaciones del big data y la realidad virtual a la actividad asistencial.

El compromiso de Vithas con el medioambiente se plasma en el Plan de Sostenibilidad Medioambiental y Eficiencia Energética 3.0, articulado en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para 2025, el grupo prevé alcanzar el 80% de los objetivos de la Agenda 2030 de la UE para un Desarrollo Sostenible.

La vocación docente de Vithas se ha traducido en alianzas con algunas de las principales universidades españolas. Ello ha permitido que, este mismo año, los tres hospitales Vithas Madrid hayan sido acreditados como universitarios, acreditación que están próximos a conseguir otros hospitales del grupo. Además, la Fundación Vithas impulsa 8 títulos de posgrado, de los que 4 son másteres, y una cátedra. Y también ha dado un fuerte impulso a su labor investigadora: solo en 2021, la Fundación promovió 37 ensayos clínicos y 19 estudios observacionales.