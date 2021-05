Así es AEIASW, la Asociación española para la Investigación y ayuda al Síndrome de Wolfram y otras enfermedades raras

¿Qué es la Asociación española para la Investigación y ayuda al Síndrome de Wolfram y otras enfermedades raras (AEIASW)?

Es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las familias y afectados por Síndrome de Wolfram (SW) y otras enfermedades raras (ER). Inicialmente se fundó para atender las necesidades de los afectados por Síndrome de Wolfram pero ha ido año tras año consolidándose y abarcando/apoyando otras enfermedades poco frecuentes y esta plenamente convencida que el modelo creado para el Wolfram sería aplicable y beneficiaría a todas las enfermedades minoritarias.

¿Cómo surge esta Asociación?

Surge de la unión de una familia con sus tres hijos afectados por SW (familia Luque) y una persona recién licenciada de medicina (Dra. Gema Esteban Bueno; Gema). El padre de los tres chicos era médico y no encontraba en el sistema sanitario ni social la cobertura que sus hijos precisaban. El encuentro entre esta familia y la joven médico en 1998 dio lugar a una idea clave; “sólo trabajando conjuntamente profesionales sanitarios y afectados se podría conseguir objetivos que realmente merecieran la pena”. Esta ha sido nuestra bandera por lo que en nuestra entidad están integrados profesionales sanitarios y afectados incluso en la Junta directiva.

Partimos sólo tres chicos afectados en España (no existía registro alguno) y surgió un Proyecto de Tesis doctoral dirigido por Profesor Santiago Duran (catedrático de endocrinología-Sevilla), profesor de Gema y especialista que seguía a esta familia.

¿Fué fácil poner en marcha este proyecto?

El arraque de este proyecto iba cargado de ilusiones y esto fue fundamental para que no nos viniéramos abajo. La joven médico no pensaba que fuera tan difícil lograr apoyos en estas enfermedades tan raras y estaba completamente fascinada con lo mucho que se podía hacer por ellas. La familia Luque la sumergió en un mundo completamente desconocido a Gema, que estaba acostumbrada a leer y leer libros pero que nunca había estado en contacto con el mundo de la sordoceguera y esto no fue una autentica inmersión en un hogar en el que tres chicos invidentes se movían y desenvolvían con naturalidad y se respiraba mucho amor. Una idea surgió muy clara de estos encuentros, estas enfermedades había que abordarlas desde una perspectiva biopsicosocial. Ahondar en la repercusión psicosocial y no sólo quedarse en una descripción clínica. La decepción vino cuando Gema buscó en su magnífica biblioteca de medicina documentación de aspectos psicosociales en ER y no encontró nada. Por suerte, esto no la paro, habló con su Director de Tesis y comenzó su andadura por el mundo del

asociacionismo en las ER. Las asociaciones trataron francamente bien a esta joven que notaban tan entusiasmada, le mostraron los aspectos psicológicos y sociales que atendían en sus socios y que no tenían respuesta por el sistema. ¡EUREKA! esa era la solución ¡montar una Asociación para el SW!. Las asociaciones le ayudaron a montar los estatutos de la AEIASW quedando en 1999 legalmente constituida.

Paralelamente a todo esto, entre varias Asociaciones de ER surgió la idea de montar una Federación que diera voz fuerte y clara la estas entidades. Allí estaba nuestra joven médico, con su mochila y cuaderno tomando apuntes y de esta forma entre muy poquitas Asociaciones surgió la FEDER (Federación Española de enfermedades raras), un proyecto cargado de ilusiones encabezado por Teresa barco, que supo liar a Moises Abascal (farmacéutico), a Gema y a las otras entidades.

Poco a poco todo iba cogiendo forma, pero sólo había tres afectados!!!. Gema para intentar entrar familias empezó a llamar primero a los hospitales en los que parecía que habían atendido un caso, a la ONCE y a cualquier hospital que se le cruzase por la cabeza. La búsqueda no fue en vano y al poco tiempo surgió una afectada (Charo Sanz) que trabajaba en Madrid como Bibliotecaria en el Colegio Vicente Mosquete siendo una pieza clave para encontrar a las primeras familias.

Sin dudarlo, Gema viajo a Madrid y allí, Charo le había organizado una reunión con varios afectados que ella había localizado a través de la ONCE. La acogida por las familias fue estupenda y mostraban gran sorpresa porque alguién quisiera trabajar en una enfermedad tan rara. Este fue uno de los primeros viajes de Gema que luego se sucedio de otros en los que agarraba su mochila e iba de hospital en hospital de España buscando casos y de casa en casa presentándose. Así creó un vínculo muy importante entre las familias pues lo habitual es que se quedara con ellos a comer en sus casa o incluso a dormir.

El mundo de la diversidad funcional sólo se puede entender si convives con una persona con estas características y entonces entiendes que tienen otras muchas capacidades que las personas que dicen ser “normales” no tienen. Solo asi se comprenden las dificultades que día a día deben de solventar y pese a ello siguen con una sonrisa luciendo esplendida en su cara.

En su periplo de viajes en 1999 se fue a Birmigham para a prender del Dr. Timothy Barrett sobre el SW. En esa época el Dr. Barrett ya era uno de los más reputados investigadores de SW. Esta estancia enriqueció mucho los conocimientos de Gema y surgió además de una amistad, un trabajo conjunto entre ambos aun continua.

¿Cuándo se leyó la Tesis finalizó el Proyecto?

La tesis Doctoral se leyó en 2002 obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum LAUDE. Era la 1º tesis que abordaba aspectos biopsicosociales en ER.

Su Título: Aproximación integral al Síndrome de Wolfram. ¡Se habían logrado reclutar a 23 pacientes con SW!. Podía haber terminado este proyecto aquí, pero no había sido un simple reclutamiento. En estos años se generó una fusión completa entre las familias y Gema. El lazo que las unía sería difícil de deshacer y surgía un nueva idea que martilleaba la cabeza de Gema; “la necesidad de crear un Equipo multidisciplinar que atendiera a los afectados del Wolfram y que les diera esa visión bio-psico-social”. Su Tesis ha sido durante todos estos años el manual a seguir en la AEIASW y los cuestionarios de ese trabajo siguen año tras año pasándose a las familias para evaluar su calidad de vida y sus necesidades sociaciosanitarias

Además Gema entró a formar parte del Grupo de Trabajo SEmfyc “Genetica Clinica y ER” y creo el Grupo SAMFYC “genética Clinica y ER” para poder aportar al resto de ER.

¿Cuándo se consolida el Equipo multidisciplinar de wolfram?

En 2010 Gema llega a Almería con plaza fija en propiedad y entonces, teniendo la claridad de que su lugar de destino final será Almería, crea un equipo de profesionales sanitarios altamente cualificados y muy implicados. Este Equipo en la actualidad está plenamente consolidado y cuenta con profesionales del Hospital Inmaculada, Hospital Torrecardenas, Distrito Sanitario Almería, Universidad de Almería y los Profesionales integrados en la AEIASW. Además se cuenta con profesionales de otras partes de España con son el Hospital de Valme-Sevilla, CIB.CSIC (Madrid) y Servicio vasco de Salud.

¿Qué destacaría que la AEIASW aporta a la sociedad en general?

Realiza una importante labor de concienciación sobre la diversidad funcional, ER y SW. Hay que generar un cambio social. No se puede esperar una integración plena de estas personas si no se conciencia a la sociedad de que tienen las mismas ganas de ellos de sonreir, de estudiar, de trabajar, de tener amigos y relacionarse... que el resto de la gente. A menudo se tiene la idea de ellos como personas enfermas, débiles (a las que hay que sobreproteger), inútiles, dependientes, asexuadas, poco productivas, etc.; excluyéndolas y discriminándolas. Nada más lejos de la realidad, La discapacidad no es una barrera sino una característica, un valor de esa persona.

Nuestra entidad imparte sesiones en centros educativos en todos los grados para que las nuevas generaciones salgan con una mentalidad inclusiva y concienciada con la realidad de las personas con diversidad funcional/ER/SW. Destacamos la Universidad de Almería (UAL) de la que acogemos estudiantes que hacen sus prácticas de enfermería, trabajo social, educación social, psicología, interpretación de idiomas…. y quién sabe… quizás uno de estos alumnos sienta esa pasión que sintió Gema y se dedique a investigar y trabajar por estas enfermedades.

Hemos roto el modelo de paciente “enfermo”. Nuestras familias vienen todos los años de todos los puntos de España a ser valoradas por nuestro Equipo. Están hartos de sentirse “enfermos” y acudir a múltiples citas en un Hospital frio y distante, por ese motivo, nuestras familias acuden al Barrio de

Costacabana (Almería), a su consultorio local, que se reserva para ellos en las fechas que acuden, atendiéndolos de forma cercana en un ambiente de barrio. Y en el barrio hacemos conferencias internacionales. Los vecinos los acogen y los acompañan y de esta forma a su vez, van comprendiendo el mundo de la diversidad funcional. Es el convivir con estas familias lo único que puede mostrar la realidad a la que se enfrentan y admirar como son capaces de desenvolverse y solventar las dificultades que les ponemos los que no padecemos estas diversidades por no ser conscientes de que como muy poco podríamos hacer una ciudad accesible en todos sus planos (ocio, deporte, arquitectura, transporte, urabanismo.,) En definitiva lograr que la sociedad entienda que la discapacidad no es incapacidad.

La Discapacidad no es sinónimo de dependencia ni se equipara con enfermedad y precisamente esto es lo que debe de evitarse, que la persona con discapacidad sea dependiente.

Este año estamos especialmente contentos porque hemos nuestra Dra. Gema Esteban ha logrado el Galardón a la investigación de manos del Alcalde de Almería el 08 de marzo de 2021 (día de la mujer). Este Galardón tal y como nos indica Gema, no es sólo de ella, es de todas las familias con ER/SW, es de todo el equipo de profesionales implicados, de todos los voluntarios y vecinos. Que una ciudad premie a alguien que investiga en enfermedades minoritarias significa que están dejando de ser invisibles. El premiar además a una mujer impulsa a otras mujeres a seguir un camino apasionante lleno de dificultades pero también de la satisfacción de que tu trabajo merece la pena.

Además nuestra entidad ha recibido otros muchos premios que nos impulsan y motivan al ver que nuestro trabajo merece la pena como el premio Salud y Bienestar grupo Joly 2020, premio Fundación Mapfre 2019, premio en categoría de investigación Universia y Fundación Konecta 2015….y la Dra. Gema Esteban ha sido reconocida su labor de investigación con premios como el MERIDIANA 2020 del Instituto Andaluz de la Mujer-Junta de Andalucia, El IBIMA-RARE (Instituto de investigación Biomédica de Málaga) en 2020 entre otros tantos.

>> Ver el vídeo de la Dra. Gema Esteban recogiendo el Galardón.