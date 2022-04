Apuesta por la especialización sobre cuidados al final de la vida

San Juan de Dios ha celebrado en el Hospital San Rafael de Granada una jornada de estudio bajo el título ‘Ética de los Cuidados al Sufrimiento Refractario en el Final de la Vida’. El departamento de Ética de la Provincia de España celebró los días 29 y 30 de marzo un foro para la formación de profesionales médicos y de enfermería en el que contrastaron sus experiencias. Que la muerte forma parte de la vida es una información que cada individuo da por sentada. Sin embargo, llegado el momento de afrontar esta situación –bien porque se acerca el propio final, bien porque se acerca el de un ser querido- las personas carecen de herramientas para hacerlo de una manera humanizada que permita sostener el equilibrio emocional en esos momentos, porque no hay un entrenamiento ni un aprendizaje. Aquí, “el profesional ha de estar preparado para mediar en ese proceso, para que las personas no se vean desbordadas por el miedo, la angustia o la pena y se pueda encontrar un equilibrio emocional, porque nadie nos ha formado para afrontar humanamente nuestra muerte o la de un ser querido” apunta el director del departamento Provincial de Ética de la Orden Hospitalaria en España, José María Galán.

Atendiendo al modelo de atención de San Juan de Dios, en el que la institución sitúa a la persona y su contexto en el centro de todo proceso, el paciente debe ser el protagonista de su proceso y, en muchas ocasiones, los familiares toman decisiones por él. “Los pacientes suelen conocer sus diagnósticos, pero no siempre sus pronósticos, más aún si son malos, como pronósticos de vida cortos. En muchos casos, la familia decide como medida de protección no abordarlo con el enfermo. Esa desinformación influye en la toma de decisiones del paciente, porque no saber que estás al final de tu existencia te hace situarte de una manera ante la vida que sería diferente si lo supieras”.

Las jornadas han hecho énfasis en que este contexto requiere de aptitudes éticas por parte del profesional de la salud basadas en la alteridad, la empatía, en cuidar una serie de aspectos relacionales que van más allá de la pura toma de decisiones que responden a los principios de autonomía o justicia y que tiene que ver más con la vinculación del profesional. “Los profesionales de la salud debemos poner en valor todo aquello que va más allá de lo somático: los cuidados emocionales, psico-espirituales, religiosos y sociales”, explica Galán, que insiste en que el profesional no debe que aplicar directamente las medidas que considere oportunas sino conocer el mundo de necesidades en valores, creencias y criterios que tienen las personas. “Hay que estar atentos a lo que el paciente quiera, pero no solo a lo que le vamos a aplicar como tratamiento, sino al acompañamiento humano, psico-socio-espiritual y religioso que requieren los pacientes y su familia. Tenemos que ponernos en su piel, escuchar qué es lo que le está ocurriendo para abordar esa situación. Esta dimensión va más allá de lo puramente científico, técnico, biomédico y psicosomático, y se sitúa en un ámbito existencial”.