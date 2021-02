SATSE pide prohibir las mascarillas higiénicas en los centros de salud

El Sindicado de Enfermería, SATSE, a través de su portavoz María José García, ha reclamado al Gobierno y a cada comunidad autónoma la posibilidad de entregar "al menos, una mascarilla quirúrgica a cualquier persona que acuda a un centro sanitario". Con esta medida se quiere reducir el nivel de exposición en el que se encuentra el personal sanitario de primera línea.

En datos proporcionados por el sindicato se observa el alto número de contagios entre la comunidad sanitaria española. Este número asciende ya a más de 123.000 sanitarios contagiados desde que diera inicio el pasado año la pandemia del coronavirus. Según evidencias científicas estos contagios se produjeron en su mayoría en el lugar de trabajo, por lo que, aparte de la facilitación de mascarillas quirúrgicas a la población, se aboga por el uso de mascarillas FFP2 en todos los profesionales del sector sanitario.

La dificultad de distinguir los diferentes tipos

El sindicato ha destacado la importancia de que las mascarillas higiénicas, ya sea reutilizables o no, cuenten con una alta capacidad de filtrado. Para que dispongan de este filtrado debe ponerse el foco en la serie de requisitos de fabricación para que se eviten los peligros de los contagios.

María José García explicaba en su comparecencia que "La mayoría de la población está muy sensibilizada sobre la necesidad de usar las mascarillas adecuadas pero el desconocimiento o una mala utilización puede llevar a situaciones donde los profesionales sanitarios y cualquier trabajador o persona se vean expuestos a contagiarse cuando se puede evitar".

Los motivos alegados para la entrega de al menos una mascarilla quirúrgica, aparte de reducir estos contagios, es que no resulta sencillo diferenciar la calidad y tipología de las mascarillas usadas por la población. De esta manera, es realmente difícil saber si se tratan de mascarillas higiénicas homologadas de tal forma que se garantice la seguridad de población y pacientes.

Desde el sindicato insisten en que "No vemos ninguna razón, ya sea de tipo económico u organizativo, para no posibilitar la entrega de mascarillas quirúrgicas en el conjunto de centros sanitarios a toda persona que pudiera suponer un riesgo para los profesionales y cualquier otra persona que se encuentre en los mismos por llevar una mascarilla que no resulte segura y efectiva".

Por otro lado, el Ministerio de Consumo anunció en el día que las mascarillas higiénicas solo van a poder comercializadas cuando hayan sido testadas por los laboratorios acreditados para dicho fin. Por lo tanto, los criterios de venta de mascarillas de este tipo van a endurecerse a fin de evitar fugas en la seguridad.