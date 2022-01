Vías para acercar la medicina personalizada de precisión

Secuenciación en el SAS y futuro de la investigación

Para la doctora Ana Casas, en un plazo de tiempo no muy largo “ningún paciente oncológico debe ser tratado sin secuenciación”. “La idea es no seguir tratando con quimioterapia sin conocer las características que tiene un tumor. Es posible conseguirlo de aquí a un corto plazo de tiempo”. Además, Casas aclara que “no solo la secuenciación de la muestra, también del ADN periférico, células tumorales circulantes que aportan información valiosísima no solo del tumor, sino de la localización de la metástasis y su evolución”. En este sentido, Miguel Ángel Guzmán, director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, anunció que “hemos iniciado el proceso de adquisición de dos secuenciadores desde el SAS para uso asistencial y ampliar así los que ya tenemos en centros de investigación”. Asimismo, para el gerente esto forma parte del futuro de la medicina, en el que la secuenciación será una herramienta esencial en medicina preventiva. En este sentido, Isaac Túnez también subrayó su efecto en el ámbito de la investigación y el acelerón que algunas inercias han sufrido con la pandemia: “es importante optimizar a través del trabajo en red, no repetir estudios o esfuerzos y potenciar las alianzas público-privadas”. “Fomentar la investigación requiere concienciarnos de que investigar es la base del progreso”, destacó.